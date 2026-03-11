ザムスト、「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」に協賛

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、2026年3月13日(金)～16日(月)に開催される「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」に協賛し、特設ブースを出展します。

ブースでは足形計測を実施し、インソールや暑熱対策アイテムもご体感いただけます。

■第8回 J-VILLAGE CUP U-18 協賛の背景

ザムストは、これまでも大会への協賛およびブースの出展やアマチュアチームのサポートを通じて、部活生やジュニア年代を中心に多くのサッカープレイヤーをサポートしてまいりました。

今大会でも、ザムスト製品を通じて選手の皆様をサポートし、全国大会やプロの舞台での活躍を目指す選手の皆様の挑戦を後押しするために、「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」に協賛する運びとなりました。

大会会場のJヴィレッジ内ではザムスト特設ブースを出展し、ザムストスタッフが足形計測や身体のケア方法等に関してご案内し、インソール製品を中心に、サポーターや夏場に向けた暑熱対策アイテムをご体感いただけます。

ご来場の際は、是非当社ブースへお越し下さい。

▲第7回J-VILLAGE CUP U-18出展の様子 写真提供：ゲキサカ■大会概要 https://scorebee.jp/jvillageU18/

大会名称：第8回 J-VILLAGE CUP U-18

日時：2026年3月13日（金）～3月16日（月） ※ザムストブースは14日(土)のみ

会場：ナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジ

〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町山田岡字美シ森８番

主催：Ｊヴィレッジカップ実行委員会

運営：株式会社ssbee、株式会社ユニバーサルスポーツジャパン、株式会社Jヴィレッジ

【参加チーム】■サッカー担当おすすめアイテム一覧

ザムストでは、多くのJリーガーも愛用するサッカー向けオーダーメイドインソール「Footcraft CUSTOM CONTROL」、サッカー専用スポーツインソール「ザムストFootcraft FOOTBALL STYLE」、プレー中や移動時の疲労対策としてご使用いただけるふくらはぎ用コンプレッションスリーブ「ザムスト カーフスリーブ」、テーピング理論を応用して薄さと強さの両立を実現したサッカー用足首サポーター「ザムスト FILMISTA ANKLE」など、サッカーにおすすめの製品を豊富にラインアップしております。

▲ザムスト Footcraft CUSTOM CONTROL▲ザムスト Footcraft FOOTBALL STYLE▲ザムスト カーフスリーブ▲ザムスト FILMISTA ANKLE

・ザムスト Footcraft CUSTOM CONTROL：https://www.zamst-online.jp/footcraft/custom/control/

・ザムスト Footcraft FOOTBALL STYLE：https://www.zamst-online.jp/SHOP/37980.html

・ザムスト カーフスリーブ：https://www.zamst-online.jp/SHOP/3855.html

・ザムスト FILMISTA ANKLE：https://www.zamst-online.jp/SHOP/3702.html

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner(https://www.zamst-online.jp/brand/partner)

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、ウィルフレド・レオン、宮部藍梨、佐々木千紘

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、岡田大河、寺嶋恭之介、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛

フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）