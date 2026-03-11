夜間休日の応募者も自動対応するAI面接・録画面接システムITSUMENに文字起こし機能を追加実装

株式会社マルジュ

AI面接の文字起こし機能について

管理画面の応募者詳細画面に応募者とAIの質疑応答内容が表示されます。

文字起こしの内容を確認してから、応答内容によっては録画も確認するという流れにすることで

選考スピードの向上が期待できます。

※文字起こし機能表示イメージ

ITSUMEN AI面接について

ITSUMEN AI面接は、AIが自動で質問を読み上げ、応募者の回答内容に応じて追加質問を行うことで、より人間に近い双方向の面接体験を実現する機能です。

従来の録画面接のような一方通行ではなく、応募者の「質問を理解し、考えて答える力」や「コミュニケーション力」を確認できます。

また、AIからの質問回数を事前に設定できるため、人的リソースを抑えつつ面接精度を高めたい企業や、面接時のミスマッチを減らしたい企業に最適です。

1面接あたり129円（プレミアムプランの場合）～と低価格で利用でき、コストを抑えながら採用の質向上を実現します。

AI面接のイメージ

録画面接やテキスト・選択式の回収も可能

ITSUMENでは、AI面接以外にも多様な形式で応募者の回答を収集できます。

たとえば「志望動機」はテキスト、「希望勤務日」は日付入力、「希望勤務地」は複数選択形式など、質問内容に合わせて最適な回答形式を設定可能です。

AIとの長時間対話による応募者の疲弊を防ぎつつ、必要な情報を効率的に収集できます。

従来の録画面接機能もハイブリッドで併用できるため、採用設計の自由度がさらに広がります。

質問は一問一答形式で、様々なタイプを選択可能

ITSUMEN AI面接（イツメン）の特徴- 夜間・休日の応募者にも即時対応し、応募熱の高いうちに面接を完了- 面接日程の調整不要で応募者の離脱を防止- AIとの対話により、コミュニケーション力や思考力を可視化- 応募者が疲弊しない一問一答形式で、AIの深掘り回数も柔軟に設定可能- 1件あたり129円～の低コストで大量採用にも対応

ITSUMENは、これまで面接官不要・日程調整不要で24時間自動面接を実現する録画面接ツールとして、主に人材派遣会社様やパート・アルバイト採用を中心にご利用いただいてきました。

応募後の連絡遅延や面接設定のリードタイムを短縮し、応募者の離脱防止や必要稼働数の確保に貢献してきました。

また、新卒・中途採用領域においても、従来は「スクリーニング（書類選考通過後の適性確認）」を目的にご利用いただくケースが多く、

面接に呼ぶ前の段階で応募者の話し方や印象を確認するためのツールとして活用されてきました。

AI面接機能が追加されたことにより、従来の「スピード」と「利便性」に加え、応募者の双方向コミュニケーション能力や思考力の確認が可能となり、より精度の高い採用判断をサポートします。

また、面接官の稼働を削減できるため、人手不足の現場でも安定した採用活動が実現します。

【ITSUMEN AI面接の価格】

月額プラン：

- 20回/29,800円/月(税込32,780円)- 50回/49,800円/月(税込54,780円)- 500回/79,800円/月(税込87,780円)- 1000回/129,800円/月(税込142,780円)ダブル定額プラン（利用が少ない月はお得に利用！）など、利用量や利用シーンに合わせて豊富なプランをご用意！（詳しくはお問い合わせ下さい）【お問い合わせ先】「ITSUMEN AI面接」サービスページ：https://www.maru.jp/itsumen_ai-interview/多様化・複雑化するIT業界において、システムを企画・設計段階から運用・管理まで総合的に支援し、開発を中心としたコンサルティングトータルマネジメント事業を展開しています。

27年以上の歴史があるシステム開発会社で、特にライブ動画分野では黎明期の2003年頃から配信システムを開発・提供し映像・音声を扱う技術に強みがあります。その技術を活かしパート・アルバイト採用時の課題解決に貢献をすべくWeb面接ツール「SOKUMEN」録画面接ツール・AI面接ツール「ITSUMEN」電子契約サービス「FAST SIGN」新たな課題解決のためにAI求人作成ツール「ANDASU」を開発しました。