株式会社Linksy、アルピコ交通の採用体制強化を「伴走型RPO」で支援開始～“地域の移動”を支える人材獲得と、採用の自走化を社外人事部として推進～

株式会社Linksy

「採用担当がいない」を解決し、企業の採用力を育てる株式会社Linksy（本社：福岡県福岡市、 代表取締役：森口 佳彦、以下「Linksy」）は、アルピコ交通株式会社（本社：長野県松本市、 代表取締役社長：小林 史成、以下「アルピコ交通」）において、事業運営に必要な人材確保と 採用体制の強化に向け、伴走型RPO（採用代行）サービスの提供を開始したことをお知らせします。

本取り組みを通じて、採用戦略の設計から母集団形成、選考推進、運用体制の構築までを一気通貫で支援し、アルピコ交通が担う鉄道・バス等の多様な事業領域における採用課題の解決と、持続的な採用活動（採用の自走化）を実現します。

取り組みの概要

・採用要件の再定義～採用チャネル設計～実務推進まで、社外人事部として伴走

・“伝わる求人”と採用広報を整備し、応募の質・量を改善

・選考スピード／歩留まりの可視化と改善で、採用活動の継続運用を仕組み化

導入の背景

地域の移動インフラを支える交通事業では、安定運行とサービス品質を維持・向上するために、継続的な人材確保と育成が重要テーマとなっています。

アルピコ交通は鉄道事業、乗合バス事業、貸切バス事業、旅行事業など幅広い事業を展開しており、事業特性に合わせた採用設計と運用体制が求められていました。

一方、採用市場環境の変化により、求人を出すだけでは必要人材の確保が難しくなっています。

そこで今回、Linksyが「伴走型RPO」としてアルピコ交通の採用活動に参画し、戦略と実行を一体で推進することで、必要人材の獲得と採用体制の強化を支援します。

支援内容

2026年3月より、Linksyがアルピコ交通の採用プロジェクトに“社外人事部”として参画し、以下の施策を展開します。

1）採用要件の定義と採用戦略設計

現場・管理部門と連携し、職種ごとの採用要件（人物像／必須・歓迎スキル／訴求軸）を再定義。採用計画・媒体選定・運用KPIを設計し、採用活動の全体最適を図ります。

2）「伝わる求人」設計による母集団形成と魅力発信

アルピコ交通の事業・働く意義・キャリア価値を求職者視点で言語化し、求人原稿・採用広報の整備を推進。応募の数だけでなく“質”の向上を狙います。

（※アルピコ交通の事業領域：鉄道／乗合バス／貸切バス／旅行 ほか）

3）選考体制の整備と歩留まり改善

応募対応、面接日程調整、連絡フロー、面接官連携などを整備し、選考スピードと体験品質を改善。面接設定率・内定承諾率などのKPIを可視化し、継続的に改善できる運用体制（採用の自走化）を構築します。

株式会社Linksy 代表取締役 森口 佳彦

Linksyは、採用のプロが企業の一員として動く“伴走型RPO”を提供しています。地域の重要インフラを担うアルピコ交通様の採用をご支援できることを光栄に思います。

必要人材の獲得だけでなく、採用活動が継続的に回る仕組みまで一体で整備し、事業運営を支える採用基盤づくりに貢献してまいります。

会社概要

アルピコ交通株式会社

会社名：アルピコ交通株式会社

本社所在地：〒390-8518 長野県松本市井川城2丁目1番1号

代表者：代表取締役社長 小林 史成

事業内容：鉄道事業／乗合バス事業／貸切バス事業／旅行事業／飲食・小売業（サービスエリア事業）／不動産事業／広告業

URL：［https://www.alpico.co.jp/traffic/］

株式会社Linksy

「採用担当がいない」を解決する、あなたの社外人事部。

福岡を拠点に、中小企業・スタートアップの採用課題を解決する伴走型RPO（採用代行）サービスを展開。

採用戦略の設計から母集団形成、選考推進、採用体制の構築までワンストップで支援。

会社名：株式会社Linksy（リンクシー）

代表者：代表取締役 森口 佳彦

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-1-31-大名テラス3

事業内容：採用コンサルティング／採用代行（RPO）

URL：https://linksy.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Linksy 広報担当

TEL：092-600-7902 E-mail：info@linksy.co.jp

Web：https://linksy.co.jp/