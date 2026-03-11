【第一実業】スペインのEINES Systems社と代理店契約を締結

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、自動車製造向け外観検査システムを開発するスペインのEines Systems S.L.（本社：スペイン・バレンシア、以下「EINES社」）と、日系自動車メーカー（OEM）を中心とするグローバル販売代理店契約を締結いたしました。

本契約により、当社は2026年3月9日より、EINES社が提供する最先端の「自動車塗装欠陥・シーラー検査システム」および「隙間・段差・傷凹み検査システム」の取り扱いを開始し、自動車完成車メーカーへ向けた品質管理ソリューションの提供を強化いたします。

契約締結の背景

近年の自動車産業においては、EV化やモデルサイクルの短縮化に伴い、製造ラインにおける検査工程の効率化と品質の安定化が急務となっています。特に、熟練検査員の目視に頼っていた「外観検査」の自動化は、労働力不足の解決およびデジタルトランスフォーメーション（DX）の観点から強く求められています。

EINES社は、2019年にコニカミノルタ株式会社のグループ企業となり、欧州の主要自動車メーカーを中心に多数の自動検査ライン導入実績を持つ、画像処理技術のリーディングカンパニーです。この度、当社の持つ営業力と製造現場への提案力・サポート力と、EINES社の「インライン自動検査技術」を融合させることで、国内のお客様へ最適なソリューションを提供できると判断し、契約締結に至りました。

今後の展望

当社は本提携を通じて、自動車製造現場における検査自動化を推進し、お客様の品質向上とコスト削減に貢献してまいります。

主な取り扱い製品・技術1. トンネル型インライン塗装欠陥検査システム

・高精度なインライン検査

独自の技術により、微細な欠陥や凹凸をインライン上で高精度に検知し、塗装欠陥のサイズおよび種類を自動で判別します。

・容易な導入とメンテナンスフリー

既存設備へ即座に導入できるコンパクト設計に加え、可動部を排したメンテナンスフリーの構造により、塗装工程の生産性向上と大幅なコスト削減を実現します。。

・後工程（自動研磨）へのシームレスな対応

後工程である自動研磨（オートリペア）装置の提供も可能です。

2. トンネル型インライン隙間段差検査システム

・革新的なリアルタイム3Dスキャン

最先端の画像処理ソフトウェアと高性能ハードウェアを融合させた、独自の3Dスキャン技術を搭載しています。

・生産ラインを止めないノンストップ計測

正反射光とステレオビジョンを組み合わせることで、ラインを稼働させたまま、大量の測定ポイントデータを高密度に取得・メッシュ化します。

・高精度な「隙間・段差」解析

取得したデータの高度な3D解析により、極めて正確な隙間や段差の計測を実現し、自動車製造工程における品質管理に革新いたします。

■コニカミノルタ株式会社について

所在地：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

事業内容：デジタルワークプレイス事業、プロフェッショナルプリント事業、

インダストリー事業、画像ソリューション事業

URL：https://www.konicaminolta.com/jp-ja/index.html

■ Eines Systems S.L. について

所在地：スペイン・バレンシア

設立：1992年

事業内容：自動車産業向けマシンビジョンシステム、品質検査装置の開発・製造

URL：https://www.eines.com/

■ 第一実業株式会社について

所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地

事業内容：プラント及び機械器具の国内販売ならびに輸出入

URL：https://www.djk.co.jp/

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-6370-8671 E-mail：djk_info@djk.co.jp