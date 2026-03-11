【フジテレビ】FOD 初回200円「あなたのための、ドラマがある。」春キャンペーン開始！！３月11日（水）～４月２日（木）17時59分まで

株式会社フジテレビジョン「FODフライデイ」で毎週金曜日は映画鑑賞が1,200円！https://fod.fujitv.co.jp/cp/spring2026/lp（キャンペーン特設ページ）https://fod.fujitv.co.jp/cp/fodfriday/lp/（FODフライデイ特設ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODは、３月11日（水）より初回200円となる春キャンペーンを開始します。キャンペーン期間中にFODプレミアムに新規入会すると、最初の１ヶ月間の料金が200円（税込）となります。FODでしか見られないフジテレビの新旧名作ドラマはもちろん、バラエティやアニメ・映画・スポーツなど、10万本以上の豊富な作品を期間限定特別価格で楽しめます。さらに、特典で200誌以上の最新雑誌も読み放題です。

さらに、ＴＯＨＯシネマズで映画を1,200円で鑑賞することができる会員特典「FODフライデイ」が、引き続き毎週金曜、お得にお楽しみいただけます。

この春は、ドラマも映画もずーっと見放題。初回200円でFODをお得に始めてみませんか？

新作！名作！ぜーんぶ見ても初回200円でドラマ見放題！

「あなたのための、ドラマがある。」 FOD初回200円キャンペーン！！

恋をする勇気。言葉にできない時間。ゆずれない想い。

ドラマは、人生の中で大切な何かを、作品から観た人へそっと手渡してくれるものだと、私たちは考えています。

ジャンルも、テーマも、描かれるメッセージも違う数々の作品たち。

それらは、不特定の誰かのための物語ではなく、今を生きる、あなたのための物語であってほしい。

私たちFODは、ドラマがあなたの背中をそっと押す力を持っていることを信じ、

本キャンペーンを通して「あなたのための、ドラマがある。」というメッセージを届けていきます。

特設ページでは、あなたに贈るドラマとして、『愛の、がっこう。』『いちばんすきな花』『119エマージェンシーコール』といった話題作から、過去の名作『踊る大捜査線』『リッチマン、プアウーマン』、さらには『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる『102回目のプロポーズ』までラインナップ。

その他にも、FOD独占配信となる作品や人気バラエティ番組なども含め、初回200円で豊富な作品をお楽しみいただけます。

◇FOD 初回200円 「あなたのための、ドラマがある。」春キャンペーン

■特設ページ：https://fod.fujitv.co.jp/cp/spring2026/lp

■期 間：2026年３月11日（水）～2026年４月２日（木）17時59分

■対 象 者：FODプレミアムに初めてご登録される方 ※ポイントMAXコース、ライトコース、

FOD F1(TM)︎ プランは対象外

■料 金：200円（税込）

※ 本キャンペーンは、FODプレミアムに初めて登録される方が対象です。

※ 現在FODプレミアム（FOD F1(TM)︎ プランを含む）をご利用中の方、または過去に登

録・利用履歴のある方、または「初回200円キャンペーン」をご利用された方は対象外です。

※ Google Play課金またはiTunes Store決済で過去にFODプレミアムをご利用されたことがある場合、プラットフォームの仕様によりキャンペーンが自動適用されないことがあります。キャンペーン価格が表示されない場合は対象外です。

※ Amazonアプリ内課金、d払い、CATV局払い、QTnet決済をご利用の場合も、キャンペーンは適用されません。

※ １つのアカウントにつき、本キャンペーンのご利用は１回限りとなります。

※ キャンペーン期間中に、FODプレミアムに初めてご登録のうえ、「スタンダードコース」を選択された場合、初回のご利用料金は200円（税込）となります。

※ 「ポイントMAXコース」、「ライトコース」、および FOD F1(TM)︎ プランは本キャンペーンの対象外です。

※ ２ヶ月目以降は、ご登録いただいたコースの通常料金に自動で移行し、月額料金が発生します。

※ キャンペーンが適用されない場合は、ご登録と同時に選択されたコースの通常料金が発生します。なお、iTunes Store決済（Apple TVを含む）の場合、通常料金は異なる場合があります。

※ キャンペーン期間中に初めてご登録いただいた場合、初月内のコース変更はできません。

※ Fire TV、popIn Aladdin、スマートテレビ、PlayStation ５など一部の端末では、本キャンペーン対象の登録が行えない場合があります。Webサイトからのご登録であれば、キャンペーンの対象となります。

※ キャンペーン期間中にご入会いただき、次回更新日前に退会・再入会された場合、次回更新日前まではFODプレミアムをご利用いただけます。次回更新日を過ぎたあとの再入会時には通常料金が発生します。

※ 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

毎週金曜日は「FODフライデイ」！

TOHOシネマズで映画を1,200円で鑑賞することができる会員特典「FODフライデイ」は、毎週金曜、映画をお得にお楽しみいただけます。

ぜひ「FODフライデイ」をご活用ください。

◇「FODフライデイ」 概要

■名 称：FODフライデイ

■金 額：一般 2,000円（税込） ⇒ 1,200円（税込）

大学生 1,500円（税込） ⇒ 1,200円（税込）

幼児・小中学生・高校生 1,000円（税込） ⇒ 900円（税込）

■特設ページ：https://fod.fujitv.co.jp/cp/fodfriday/lp/

■対 象 者：FODプレミアム会員ご本人と同伴者１名の計２名

■対 象 日：毎週金曜日

■利 用 方 法：FODプレミアムにログインの上、Webサイトまたはアプリ内「優待クーポン一覧」

（https://fod.fujitv.co.jp/member/coupon_list/）よりクーポンを取得し、劇場

の自動券売機もしくはオンライン決済で映画観賞券をご購入ください。

■対 象 劇 場：全国のTOHOシネマズ

TOHOシネマズ株式会社は、全国で70を超える映画館を運営する興行会社です。

https://www.tohocinemas.co.jp/

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register