【なか卯】ごま油香る塩だれとたっぷりの白髪ねぎが、まぐろと相性抜群！なか卯が「ねぎ塩まぐろたたき丼」を新発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、3月18日（水）AM11:00より、「ねぎ塩まぐろたたき丼」を販売します。

まぐろを粗めにたたくことでまぐろの旨みと風味を引きだした、なか卯こだわりの「まぐろのたたき丼」に、食欲をそそる新商品が登場します。

「ねぎ塩まぐろたたき丼」は、粗めにたたいたまぐろたたきに、たっぷりの白髪ねぎと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせた一品です。ごま油やレモンを使用した風味豊かな塩だれと、程よい辛みの白髪ねぎが、まぐろの旨みを引き立てます。塩だれと白髪ねぎ、まぐろたたきが織りなすやみつきになる味わいを存分にご堪能いただけます。粗めにたたいたまぐろとシャキシャキの白髪ねぎの食感の違いや、まぐろたたきの赤色や錦糸卵の黄色の春らしい見た目もお楽しみください。

また、まぐろの旨みをシンプルに味わえる「まぐろのたたき丼」や、まぐろたたきがなか卯の“こだわり卵”や旨辛だれと相性抜群な「まぐろユッケ丼」も販売しています。

春の足音が近づくこの季節に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で、「ねぎ塩まぐろたたき丼」をお召し上がりください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/951_1_a9c808fc9cf4ed0f0af2f84027ec9db0.jpg?v=202603110251 ]

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 445店舗で販売予定です。（3月11日時点）