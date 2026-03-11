コンパクトながら大風量（※）を実現した二重反転ファンを搭載！「ミニダブルファン」を新発売【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）が展開する、日々の生活にあるといいなを少しプラスするライフスタイルブランド「plus more（プラスモア）」。

plus moreでは2026年夏の新作「ミニダブルファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

ミニサイズでありながら大風量（※）の秘密は「二重反転ファン」

2枚の羽根を搭載し、前後で相互逆回転させ風の直進性を高め、

超強力な風量を実現する「二重反転ファン」を採用した新商品。

ミニサイズでありながら、大風量（※）で涼むことができます。

ハンディ・ハンズフリー・デスクファンとして活用できる便利な3WAY仕様。

ファンは上向き約90°の角度調節が可能なため、欲しい箇所へ送風が可能です。

微風 / 弱 / 中 / 強の4段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載し、

シーンに合わせてお選びいただけます。

（※）当社比

plus more（プラスモア）

「ミニダブルファン 」PBAF007

価格：2,178円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/pbaf007/

POINT1■二重反転ファンのパワフル風量

前後で羽根を相互逆回転させ風の直進性を高め、

超強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような

爽快感を得られます。

POINT2■用途に合わせて角度調節可能

後方に首が約90°折り曲がるため、

デスクファン、ハンズフリーファンとして

使用する際は、それぞれの用途に合わせて

お好みの角度で調節が可能です。

POINT3■ハンズフリーで快適な涼しさ

付属のネックストラップを使用で、

荷物を持っている時はもちろん、

野外フェスやアウトドアなど両手を

空けておきたいシーンでも大活躍です。

POINT4■4段階風量にリズム風モードも搭載

微風/弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT5■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT6■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると

パーツが分離。

万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい

安全仕様です。

POINT7■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、屋外での使用も安心です。

※防水仕様ではありません。

商品仕様

オフホワイト（OW）ダークグレー（DG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/390_1_484ed210115a81e954dea9efad9ae2bb.jpg?v=202603110751 ]

販売情報

■2026年3月11日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/plusmore/pbaf007

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供