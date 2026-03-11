記憶定着率22倍の「マンガでDM」をリリース！低コストでDM発送のROIを最大化

ディーエムソリューションズ株式会社

ダイレクトメールの発送代行を行うディーエムソリューションズ株式会社（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：花矢卓司）は、最先端のAIマンガ生成技術を持つ株式会社KIRINZとタッグを組み、開封率や反応率の向上が期待できるサービス「マンガでDM」を新しくリリースしました。

■「マンガでDM」特徴

「マンガでDM」資料ダウンロード :https://share-na2.hsforms.com/12NdR3230TsWcT6GbVxj_8wnur84

１.読まれるから結果が出る

つい読んでしまう”マンガ”という表現方法で、従来のDMと比較し読了率が高まり、結果として反応率の向上が期待できます。

２.制作コストの壁を突破

プロのマンガ家監修のもと、AIを活用した制作方法により「凝ったデザインだと高い」という従来の常識を覆し、高クオリティなクリエイティブを低コストで提供可能です。

１.業界初！制作から発送まで一気通貫の安心体制

AIを活用したマンガ制作から、DMの発送までを一貫して対応できるのは「マンガでDM」のみ。複数社との調整コストや手間を削減します。

■なぜ今、DMに”マンガ”なのか

昨今、情報過多により、多くのダイレクトメールが「開封されずに捨てられてしまう」という課題を抱えています。当社はこれまで15,000社以上の支援を行う中で、優れたデザインであっても、文字情報の多いDMは読了率が低いことに着目しました。

スタンフォード大学の研究結果によると、文字のみで記載された情報よりも、文字+物語の方が記憶への定着率が22倍になるというデータもあり、さらに日本人に馴染みの深い”マンガ”という表現手法を取り入れることで、「つい手に取って読んでしまう」「複雑な商材やサービス内容も直感的に理解できる」次世代のDM活用を提案いたします。

（参考：スタンフォード大学による研究結果(https://womensleadership.stanford.edu/resources/voice-influence/harnessing-power-stories)）

■期間限定！スタートアップキャンペーン

新サービスのリリースを記念し、先着10社様限定で、制作～発送費用を5万円割引する特別キャンペーンを実施します。

※DM発送後の成果データをご共有いただくことがキャンペーン適用の条件となります。

■選べる3つの商品プラン

・A4大判はがき

・A4圧着大判はがき

・A4OPP封書（送付状+冊子）

※冊子は、8・12・16ページからお選びいただけます。

■ご依頼の流れ

1．ヒアリング：商材の詳細や訴求したいポイントなど、マンガ制作に必要な情報をお伺いします。

2．シナリオ作成：ヒアリング情報をもとに、顧客の課題に刺さるストーリーを制作します。

3．マンガ制作：プロのマンガ家監修のもと、AIを活用しマンガ制作を開始します。

4．印刷・作業・出荷：発送代行歴20年以上のノウハウで、丁寧且つスピーディーに対応いたします。

【サービスに関するお問い合わせ】

ディーエムソリューションズ株式会社

東京都武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル2F

サービス資料DL：https://share-na2.hsforms.com/12NdR3230TsWcT6GbVxj_8wnur84

mail：miwa@dm-s.co.jp

コーポレートサイト：https://www.dm-s.co.jp/