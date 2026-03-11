「厚木からJリーグへ」株式会社クイック・ガーデニングが厚木はやぶさFCとスポンサー契約を締結

株式会社クイック・ガーデニング

庭木1本から頼める植木屋サービスを運営する株式会社クイック・ガーデニング（本社：東京都府中市、代表取締役：渡辺 則夫、以下「クイック・ガーデニング」）は、神奈川県厚木市を拠点とする社会人サッカークラブ「厚木はやぶさFC」（運営：株式会社Sports Culture Development、代表取締役：宇野 陽）と、2026年3月1日付でスポンサー契約を締結しました。

【スポンサー契約締結の背景】

クイック・ガーデニング×厚木はやぶさFC

クイック・ガーデニングは、庭木のお手入れサービスを通じて、暮らしやすい環境づくりを支援してまいりました。特に神奈川県は多くのお客様にご利用いただいている大切なエリアの一つです。

一方、厚木はやぶさFCは「厚木からJリーグへ」という目標を掲げ、地元に根ざしたコミュニティの創出やスポーツ振興に取り組み、厚木市の活性化に尽力されています。

当社はスポーツ支援を通じた地域活性化に寄与することを目指して、今回の契約に至りました。

■株式会社クイック・ガーデニング 代表取締役 渡辺則夫コメント

「全力で戦う選手の皆様の姿は、私たちに勇気と活力を与えてくれます。クイック・ガーデニングは、地域の発展と未来を担う若い力を、これからも全力で応援してまいります。」

■株式会社Sports Culture Development

「このご縁を大切に、2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして目標であるJリーグ参入に向け、クイック・ガーデニング様のご支援を力に変えて、クラブの更なる成長につなげてまいります。」

会社概要

株式会社クイック・ガーデニング

クイック‧ガーデニングは、2003年に創業し、植木屋業界に「庭木1本から」の料金体系を導入して業界に革命をもたらしました。現在は庭木の剪定‧伐採‧除草作業などを中心に、年間約5万件にのぼる作業を実施。「植木屋革命」を看板とした幅広いサービスを提供しています。

■ 本社所在地：〒183-0016 東京都府中市八幡町3-19-20 サンサティア3F

■ 設立：2003年2月

■ 資本金：4,600万円

■ 事業内容：個人邸、オフィス、マンション等のお庭のお手入れ

■ 営業エリア：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県（いずれも一部地域除く）

《 企業理念》

私たちは日本のお庭を笑顔にします。

お客様満足を追求し

誠実な接客を心掛けます。

正直な経営を行い

共に働くすべての仲間と

信頼関係を築きます。

そして、幸せを分かち合います。

https://prtimes.jp/a/?f=d179375-1-769bbddab536bfdda889c4468a7cc50a.pdf