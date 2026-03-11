『CONTROL Resonant』NVIDIA DLSS 4.5 とパストレーシングに対応して登場

Remedy Entertainment Oyj

フィンランド・エスポー - 2026年3月11日 - Remedy Entertainment の『CONTROL Resonant（コントロール レゾナント）』は、最新の NVIDIA RTX 技術に完全対応し、DLSS 4.5 とパストレーシングレンダリングによる最先端のビジュアル表現を実現して、2026年に発売予定です。

『Control』は現在に至るまでグラフィック面のショーケースとして高く評価されており、没入感のあるレイトレーシング効果によってゲーム体験のあらゆる側面が強化されています。

『CONTROL Resonant』では、パストレーシングによるエフェクトと RTX Mega Geometry によって、画質と没入感をさらに次のレベルへと引き上げます。さらに DLSS Ray Reconstruction による強化と、DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation によるパフォーマンス向上が実現されています。

Remedy Entertainment のグラフィックス・テクニカルディレクターである Tatu Aalto は次のようにコメントしています。

「『CONTROL Resonant』の世界は非常に豊かなディテールに満ちており、パストレーシングによるライティングがその表現をさらに高い次元へと引き上げています。DLSS 4.5 と Ray Reconstruction によって、プレイヤーは優れた画質と安定性、そしてゲーム体験を存分に楽しめるパフォーマンスを手に入れることができます。」

以下の独占トレーラーでは、NVIDIA DLSS 4.5 とフルパストレーシングによって強化された『CONTROL Resonant』を初公開しています。

『CONTROL Resonant』 ｜パストレーシング＆DLSS 4.5対応で登場

https://www.youtube.com/watch?v=NNd4ZxUze3E

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NNd4ZxUze3E ]

数々の賞を受賞した『Control』の続編となる本作では、プレイヤーは荒廃したマンハッタンの広大なエリアを探索します。そこには、Oldest House の外へと溢れ出したヒス や モルド、そしてその他の超常的な脅威がはびこっています。

プレイヤーは、FBC局長ジェシー・フェイデンの兄であるディラン・フェイデンを操作し、現実の法則を書き換えようとする宇宙的存在に立ち向かいます。進化する超能力の真の力を解放していく中で、プレイヤーは知覚を揺さぶる環境を探索し、重力を超越した空間を操りながら、念動力（テレキネシス）と形状変化する近接武器「アベラント」を駆使した高速アクションバトルを体験します。

『CONTROL Resonant』は Remedy Entertainment がパブリッシングを担当します。

また、Remedy Entertainment との戦略的パートナーシップの一環として、Annapurna Pictures が本作の共同出資および共同制作を行っています。

『CONTROL Resonant』は2026年に、PC（Steam / Epic Games Store）、Mac（Steam / App Store）、および GeForce NOW 向けに発売予定です。

Steam(https://store.steampowered.com/app/3669870/CONTROL_Resonant/)または Epic Games Store (https://store.epicgames.com/ja/p/control-resonant-3568d3?lang=ja)でウィッシュリストに追加し、公式サイトをブックマーク(https://controlgame.com/)して最新情報をチェックしてください。

『CONTROL Resonant』の最新情報は、以下の公式チャンネルをご覧ください。

REMEDY ENTERTAINMENT について

Remedy Entertainment Plc は、1995年に設立された世界的に著名なビデオゲーム会社で、本社をフィンランドに置き、スウェーデン・ストックホルムにもオフィスを構えています。ストーリー性とビジュアルに優れたアクションゲームで知られ、『Control』『Alan Wake』『Max Payne』など、数多くの高評価シリーズを生み出してきました。

また、Remedy は自社のゲームエンジン Northlight(R) とツール技術の開発も行っており、多くの自社タイトルに使用されています。

Remedy の株式はナスダック・ヘルシンキのメイン市場に上場しています。www.remedygames.com(http://www.remedygames.com/)