トキエア、初の新潟空港↔コウノトリ但馬空港のチャーター便を運航

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹、以下「トキエア」）は、2026年3月17日(火)および3月19日(木)に、新潟空港とコウノトリ但馬空港（兵庫県豊岡市）を結ぶチャーター便を運航いたします。

コウノトリ但馬空港は兵庫県豊岡市に位置し、1300年の歴史を持つ城崎温泉や、日本三景の１つである天橋立へのアクセスがよく、特別天然記念物コウノトリの世界的な繁殖地としても知られています。

トキエアは今後も、日本各地に点在する魅力ある地域や観光資源にフォーカスし、その玄関口となる地域空港同士を結ぶ “Local-to-Local” の理念のもと、チャーター事業を推進してまいります。

【運航機材】ATR42-600【運航ダイヤ】

■2026年3月17日(火)

新潟空港09時30分発 ➝ コウノトリ但馬空港11時00分着

コウノトリ但馬空港11時30分発 ➝ 新潟空港13時00分着

■2026年3月19日(木)

新潟空港14時30分発 ➝ コウノトリ但馬空港16時00分着

コウノトリ但馬空港17時20分発 ➝ 新潟空港18時50分着

※運航スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

新潟空港PRキャラクター「米るくん」（着ぐるみ）の初お披露目について

新潟空港ビルディング(株)よりご協力いただき、「米るくん」がご搭乗者様のお出迎えに初めて参加します。

新潟空港PRキャラクター「米るくん」

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

公式SNSで最新情報、キャンペーン情報等も随時発信中

X（旧Twitter）：https://twitter.com/tokiair_pr

Instagram：https://www.instagram.com/tokiair/

Facebook：https://www.facebook.com/tokiair/

LINE：https://lin.ee/4TNAjkt

TOKI AIR オンラインストア：https://tokiair.official.ec/

Discord：https://discord.gg/jdRsszPahM

【本件に関するお問い合わせ先】

トキエア株式会社 マーケティング室 広報担当 pr@tokiac.com