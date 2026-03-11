【ＢＳ日テレ】『磯田道史の歴史をゆく』出世の真実２時間スペシャル｜豊臣秀吉×徳川家康、天下人ふたりの出世の真実を静岡県浜松市で徹底解説！3月11日（水）よる8時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで放送中の「磯田道史の歴史をゆく」は、磯田のユニークな視点と絶妙な語り口のわかりやすい解説で歴史の『真実』と『ロマン』を解き明かす歴史同行取材番組です。

3月11日（水）よる8時からの放送では「出世の真実」と題した２時間スペシャルを放送いたします。

舞台は、磯田先生がかつて４年間教鞭をとり、出演の田中道子の母校も存在する縁の深い地・静岡県浜松市。「出世の街」として知られるこの地で、天下人・豊臣秀吉と徳川家康、ふたりの出世の原点に迫ります。

大河ドラマでも描かれていない知られざる秀吉の浜松滞在の真相、そして家康が人生最大の危機を乗り越えた三方ヶ原の戦いを、徹底解説します。

■番組の見どころ

1. 若き日の秀吉、浜松での「スパイ疑惑」を古文書から読み解く

若き日の木下藤吉郎（秀吉）が、織田信長に仕える前に浜松の豪族・松下加兵衛に仕えていた事実は意外に知られていません。磯田氏は、秀吉がこの地で「山伏（隠密）集団」のネットワークに身を置いていた可能性を指摘。主君の信頼を勝ち取った秀吉が、いかにして遠州地方の重要情報を収集し、後の信長への仕官や「桶狭間の戦い」での出世へと繋げたのかを読み解きます。

2. 家康「人生最大の敗北」三方ヶ原の戦いをジオラマで“見える化”

徳川家康が武田信玄に惨敗した「三方ヶ原の戦い」。磯田氏監修のもと、天才情景作家・山田卓司氏が制作した巨大ジオラマを使い、合戦の全貌を徹底解説します。旗の角度一本一本にまでこだわった再現により、敗走する家康が何を学び、後の天下統一にどう活かしたのかをリアルに描き出します。

番組概要

番組名： 磯田道史の歴史をゆく 天下人 秀吉・家康 出世の真実2時間SP

出演： 磯田道史（国際日本文化研究センター 教授）、田中道子

放送日時：2026年3月11日（水）よる8時～9時54分

放送局：ＢＳ日テレ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RzaWFGZ8Lm8 ]