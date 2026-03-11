静岡県富士市の創業100年超老舗メーカー/斎藤鐵工所（6代目社長/齊藤雄大）が「挑む中小企業プロジェクト2025」にて優秀賞を獲得！

株式会社斎藤鐵工所

優秀賞受賞のシーン

静岡県富士市の株式会社斎藤鐵工所/6代目代表取締役社長の齊藤雄大が、2026年2月27日（金）に

静岡県浜松市で開催された「挑む中小企業プロジェクト2025」（主催/公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構・浜松市、運営/株式会社We will）において、新規事業ピッチを行い、参加企業15社の中で、優秀賞を獲得しました。

ピッチタイトルは、～止まらない工場を実現！中小製紙メーカーの生産停止リスクを利益に変える

「設備予防保全サービス」～です。

本人コメント

当社は富士市の地場産業である製紙産業を100年以上、設備の面から下支えしてきた、いわば「縁の下の力持ち」企業です。私は100年企業の6代目社長として、今後も地場産業を守るべく、お客様である中小製紙会社様の課題解決に資する取組として、「設備予防保全サービス」を発表しました。

「生産設備の老朽化」に伴うラインの停止やトラブルといったお客様の課題を極小化する為、従来の

事後保全だけではなく、予防保全のサービスを展開するというものです。これは、当社のこれまでの

豊富なノウハウ、設計を起点とする総合力、長年培ったお客様とのパートナーシップなどの経営資源を存分に活かした新サービスです。

自社の伝統を守りながら、時勢に合わせ、本サービスのような新しい取組もしていくことで、お客様の課題解決企業であり続けたですし、それが6代目アトツギである私の使命だと考えています。

齊藤雄大プロフィール

第5回アトツギ甲子園決勝大会でのピッチシーン

静岡県富士市生まれ。静岡県立富士高校から明治大学商学部に進学。

老舗家業の経営者になることを見据え、大卒後は政府系金融機関である株式会社商工組合中央金庫に

入社。福岡、東京、静岡などで中小企業向けの法人営業を11年間経験後、斎藤鐵工所に入社。

2025年2月に行われた中小企業庁主催「第5回アトツギ甲子園」に挑戦し、全国189名の中からファイナリスト18名に選出。

2025年7月より6代目代表取締役社長に就任。就任後は、売上/利益向上、組織力の強化、持続的な業務体制の構築、の3つのテーマを掲げ、100年企業の6代目アトツギとして、金融機関時代に培った経験も活かしつつ、次の100年を目指して、会社経営に奮闘中。

挑む中小企業プロジェクト2025とは

プロジェクト参加者、審査員、観覧者の皆さま

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構・浜松市が主催し、株式会社We willが運営する約半年間の新規事業創出プログラムです。

単なる座学に留まらず、体系的な事業開発フレームワークの習得、専門家による徹底した壁打ち、そして市場での仮説検証と実装へ。5ヶ月間、泥臭く「事業の種」を磨き上げました。

株式会社斎藤鐵工所について

機械加工の様子

株式会社斎藤鐵工所は創業1919年、100年以上続く老舗の機械メーカーです。

地場産業である製紙産業にて、紙を「抄く」・「加工する」工程で使われる製紙機械について、顧客

ニーズに応じた新規製作・メンテナンスを「設計⇒製作⇒組立」一貫体制で対応できる会社です。

当社の歴史は製紙業界の歩みとともにあり、これからも地場産業である製紙業界の発展を「縁の下の力持ち」として支えながら、今後も成長して参ります。

会社名：株式会社斎藤鐵工所

所在地：静岡県富士市吉原5-5-7

代表取締役：齊藤雄大（6代目）

株式会社斎藤鐵工所 HP(https://saitoiron.co.jp/)

挑む中小企業プロジェクト2025の様子

3名の審査員皆さまと（左から、フォースタートアップス株式会社/執行役員 鈴木様、株式会社ユニコーンファーム/代表取締役 田所様、スズキ株式会社/常務役員 熊瀧様）登壇者、審査員の皆さまと優秀賞とプロジェクト修了証書