サイバーリンクス、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に6年連続認定

株式会社サイバーリンクス

株式会社サイバーリンクス（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長：東 直樹）は、2026年３月９日付で、日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

当社は、「健康で活き活きと働きがいのある職場づくり」の一環として、従業員の健康維持・増進を重要な経営課題と位置付け、従業員が安心して働くことのできる環境整備に取り組んでおります。

今後も、健康経営の取組を継続的に強化し、従業員一人ひとりが健康で安心して働ける職場の実現に努めてまいります。

サイバーリンクスの健康経営～主な取り組み～

・多様な働き方の推進

テレワーク、時差出勤、時間単位年休、健康休暇、服装（ドレスコード）自由化、リモート会議の推進、フリーアドレス化など

・育児支援、ダイバーシティ

法定以上の育児休業期間（子が１歳６ヶ月に達するまで）、育児短時間勤務期間（子が小学校４年生の始期に達するまで）の設定、男性の育児休業取得の奨励（2025年実績92.3％）

・ヘルスケア／メンタルヘルス：

定期健康診断、ストレスチェック、社外専門家相談窓口（ヘルスケア）、団体長期障害所得補償制度（ＧＬＴＤ）、禁煙支援、エンゲージメント／プレゼンティーイズムの年次測定

■健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度は、従業員等の健康管理を経営的観点で捉え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進する企業のうち、特に優良な法人を認定する顕彰制度です。

※健康経営は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

（ご参考）

■ACTION！健康経営 ポータルサイト（認定企業一覧）

https://kenko-keiei.jp/houjin_list/

■当社ウェブサイト

・サステナビリティ（健康で活き活きと働きがいのある職場づくり）

https://www.cyber-l.co.jp/sustainability/health/

・健康経営の取り組み

https://www.cyber-l.co.jp/sustainability/kenkoukeiei/

【会社概要】

会社名：株式会社サイバーリンクス

代表者：代表取締役社長 東 直樹

所在地：和歌山県和歌山市紀三井寺849番地の3

設立年月：1964年5月

証券コード：3683（東証スタンダード市場）

主要事業：

【流通クラウド事業】食品小売業向け基幹業務クラウドサービス、卸売業向けEDIサービス等

【官公庁クラウド事業】自治体向け行政情報システム等の導入、運用・保守サービス等

【トラスト事業】「マイナンバーカード」を活用したトラストサービスの展開

【モバイルネットワーク事業】ドコモショップ運営（株式会社NTTドコモの二次代理店）

URL：https://www.cyber-l.co.jp/