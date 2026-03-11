ドリル・問題集だと長続きしない小学生にオススメ！クロスワードとパズルで遊びながら小学全科の知識が身につく『小学 賢くなるクロスワード&パズル 全科』が新登場！

株式会社増進堂・受験研究社

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、クロスワードとパズルで遊びながら、小学生のうちに覚えておきたい小学全科の知識が身につく『小学 賢くなるクロスワード&パズル 全科』を2026年3月11日より発売いたします。

著者：深谷圭助先生のメッセージより（抜粋）

クロスワードは、世界中で楽しまれている「頭」を使うゲームです。「言葉」を手がかりにしながら「マス」をうめていく遊びは、昔から多くの人に愛されてきました。

この本には、小学校で習う、いろいろな教科のクロスワードがたくさんのっています。

クロスワードを解くと、

・ことばの意味をよく考える力

・ヒントを読みとって気づく力

・授業で習ったことを思い出す力

が自然にのびていきます。問題を解けたときに感じる「やった！」という達成感も、とても大事な学びの１つです。難しい問題にゆっくり挑戦して、少しずつできるようになることが、みなさんの力につながります。

この本は、一人でじっくり考えるのはもちろん、友だちや家族といっしょに話し合いながら解くこともできます。楽しみながら、教科の知識や言葉の力がどんどん強くなっていくはずです。

●ゲーム感覚で気軽に取り組める

クロスワードは語彙を増やし、さらに読解力、思考力、集中力も育てます。ゲーム感覚で取り組めるから、本を読むのが苦手な小学生にもおすすめです。

『小学 賢くなるクロスワード＆パズル 全科』にはパズル問題も載せているので、飽きることなく続けることができます。

●問題は、授業で習う用語や内容が中心

問題は【やさしめ】は小1～３年で習う国語・算数・生活など、【ふつう】は小3～6年で習う国語・算数・社会・理科などを中心に選んでいるので、小学生のうちに知っておきたい重要な知識を身につけることができます。

●3つのレベルで無理なく進められる

問題は、3つのレベルになっています。

【やさしめ】★（小１）、★★（小1・２）、★★★（小2・3）

【ふつう】★（小3）、★★（小3・4）、★★★（小4～6）

前から順番に取り組むのはもちろん、やさしい★から始めて徐々にステップアップするのもおすすめです。

※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。

■書籍概要

『小学 賢くなるクロスワード&パズル 全科』（やさしめ/ふつう）

判型：A5判 128～160ページ

発売予定日：2026年3月11日

定価：やさしめ 990円（税込）、ふつう 1,078円（税込）

■書籍の詳細はこちら

やさしめ： https://www.zoshindo.co.jp/elementary/259/9784424259213.html

ふつう： https://www.zoshindo.co.jp/elementary/259/9784424259220.html

■会社概要

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：

https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html

