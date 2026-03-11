羽曳野市と株式会社シンシアージュが包括連携協定を締結　～デジタル教材・動画制作を通じて教育・人材育成および地域活性化を推進～

羽曳野市役所包括連携協定締結式 左から 村田教育長 株式会社シンシアージュ 久木田代表取締役 山入端市長

羽曳野市は、デジタル教育プログラムを提供する株式会社シンシアージュと、「羽曳野市と株式会社シンシアージュとの包括連携に関する協定」を2026年2月19日に締結しました。

本協定はデジタル教材や動画制作を基盤とし、教育・人材育成や子どもたちの健全育成にとどまらず、地域産業や経済の活性化、さらには地域の安全や環境保全など多岐にわたる分野において連携・協力を推進することを目的としています。

連携内容

本協定により、市内の小学生は、株式会社シンシアージュが提供する動画型デジタル教育プログラム「こどハピTV」を無料で視聴できるようになります。これにより、学校での授業はもちろん、家庭からも視聴できる環境を整えることで、時間や場所にとらわれない新しい学びの機会を提供します。

また、動画では職業体験や地域文化、産業の現場など様々なテーマに、映像ならではの臨場感を通じて体験を身近に感じることができます。教科書だけでは伝えきれない「仕事のやりがい」や「地域の魅力」に触れることで、子どもたちの探究心や主体的に学ぶ姿勢の育成を目指します。

こどハピTVこどハピTVについて

こどハピTVは、動画を通じて子どもたちが“まだ知らない世界”に出会えるデジタル教育プログラムです。地域の文化や職業体験、博物館・水族館など、多彩なテーマを分かりやすく紹介し、「知ること」「考えること」へとつなげる学びを提供します。

放課後や帰宅後など好きな時間に視聴できるほか、授業で活用できる動画は、先生方の判断で自由にご利用いただけます。

また、各動画にはワークシートが付属しており、視聴後に記入することで学んだ内容を整理し、自分の言葉でまとめる力を育みます。

地域資源を活用したデジタル教材コンテンツの制作

羽曳野市の地域産業や地元企業、歴史・文化などを紹介する“羽曳野市ならでは”の動画を制作します。

子どもたちが自分たちの暮らすまちを知り、身近な仕事や地域の魅力に触れることで、地域への理解や愛着を育むとともに、将来の進路を考えるきっかけづくりや地元への関心の向上につなげます。

制作した動画は、市内の学校で活用するだけでなく、他地域の子どもたちにも視聴される予定です。これにより、教育コンテンツとしての役割と同時に、羽曳野市の魅力を広く発信する機会の創出にもつなげていきます。

本取組は、子どもたちの学びを深めるとともに、地域の魅力発信や産業振興にもつながることが期待されます。教育と地域づくりが相乗的に広がる取組として進めていきます。

山入端市長 コメント

包括連携協定締結の様子シンシアージュ様よりこどハピTVの紹介

株式会社シンシアージュ様が展開するデジタル技術を活用した教育・人材育成の取組は、子どもたちが教科書や日常生活の枠を飛び越え、多様な世界や本物の体験に触れることができる極めて先進的なものであり、その高い有効性と将来性に大きな期待を寄せております。

社会環境の激しい変化に伴い、自治体単独での課題解決が困難な局面を迎える中、本協定に基づき双方の資源を最大限に活用し連携することで、子どもたちの未来、ひいては地域全体の可能性を切り拓いていく考えです。

今後も関係部局が緊密に連携し、具体的な事業を着実に推進してまいります。特に、子どもたちの無限の探求心をデジタル技術によって具現化し、一人ひとりの「問い」や「創造性」に真摯に応えていくことで、これまでにない学びの場を創出いたします。

こうした取組を通じて、子どもから高齢者まで幅広い世代がその成果を実感し、地域への誇りと希望を持てる社会の実現を目指してまいります。

株式会社シンシアージュ 会社概要

会社名：株式会社シンシアージュ

代表取締役社長：久木田敬志

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア15F

公式サイト：https://sinsiarge.net/

お問い合わせ

羽曳野市 政策企画部 都市魅力戦略課

電話：072-958-1111（内線：3313）

メールアドレス：miryoku@city.habikino.lg.jp