大学公式「OIDAIアプリ」学生満足度96%を達成。DL率は99%！学生の声を反映し、体験価値の向上に寄与

追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）は、ダウンロード(DL)率99％の大学公式アプリ「OIDAIアプリ」に関する学生アンケート調査を実施し、96%という高い学生満足度を獲得しました。

調査は2025年12月10日から2026年2月27日まで実施し、729人の学生から回答を得たものです。

2023年9月に導入されて以降、時間割や休講補講情報、大学からのお知らせなど、学内のあらゆる情報を集約し、2025年度からは電子学生証も搭載した本アプリが、学生生活を支える基盤として浸透し、学生の体験価値向上に大きく貢献していることが、アンケート結果から定量的に確認されました。

調査結果

【記事のポイント】

〇 ダウンロード率99％、満足度96％を達成、学生生活を支える基盤として定着

〇 100％の学生が「学生生活が便利になった」と回答、「情報の届きやすさが改善」は92.8％

〇 更なる体験価値向上を目指し独自開発のAIアドバイザー機能の搭載を予定

OIDAIアプリは、時間割、バス時刻表、休講補講情報、電子学生証（OI-PASS）、施設予約など、学生生活に必要な機能を集約した追手門学院大学公式アプリです。

今回の調査では、入学時から本アプリが導入されている「アプリネイティブ世代（1、2年生）」と、在学中に導入された「アプリシフト世代（3、4年生）」における、世代間の利用実態や評価の違いも分析しました。回答者の内訳は、1年生336人（46.1％）、2年生203人（27.8％）、3年生147人（20.2％）、4年生43人（5.9％）となっています。

総合的な満足度については、「とても満足している」「満足している」の合計が96％となり、世代別では、アプリネイティブ世代（1・2年生）で約95％、アプリシフト世代（3・4年生）で約98％が満足していると回答し、両世代とも100％が「大学生活が便利になった」と回答しました。また、導入前後の違いを経験しているアプリシフト世代では、92.8％が「情報の届きやすさが改善された」と回答し、利便性の向上や主体的な情報収集に貢献していることがわかりました。

OIDIAアプリの満足度についてOIDAIアプリの学生生活における利用についてOIDAIアプリ導入前後の違いについてOIDAIアプリの役立つ機能についてOIDAIアプリでの不満点について

本アプリは、学生から寄せられた要望や意見を随時反映しながら機能改善を重ねるアジャイル型の開発体制を採用しています。システム部門だけではなく、教務・学生支援部門など複数部署が参画する組織横断的なプロジェクトで開発し、これまでに5回以上のアップデートを行ってきました。この3月からは新機能として、独自開発のAIアドバイザー機能「OIDAI+（オイダイ・プラス）」の搭載も予定しており、さらなる学生の体験価値向上を目指していきます。