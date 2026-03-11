ダウンロード版ゲームが最大75％OFFとなるセールが開催中！『ドラゴンボール Sparking! ZERO』は50%OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

　




　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『ドラゴンボール Sparking! ZERO』や『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』をはじめとする人気タイトルが、最大75％OFFの特別価格でお楽しみいただける期間限定のセールです。


この機会をぜひお見逃しなく。



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【PlayStation Store】


■セール期間：2026年3月11日（水）～2026年3月25日（水）



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『ドラゴンボールZ KAKAROT』


販売価格：2,970円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：2,376円（税込）



『BLEACH Rebirth of Souls Standard』


販売価格：8,360円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,180円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5】


『ドラゴンボール Sparking! ZERO』


販売価格：8,910円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,455円（税込）



『デジモンストーリー タイムストレンジャー アルティメットエディション』


販売価格：14,300円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：11,440円（税込）



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


販売価格：6,578円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：4,604円（税込）



『スーパーロボット大戦Y デジタルアルティメットエディション』


販売価格：19,800円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：14,850円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』


販売価格：9,020円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：3,608円（税込）



『ガールズ＆パンツァー ドリームタンクマッチ』


販売価格：8,360円（税込）⇒【75%OFF】セール販売価格：2,090円（税込）


など



セール会場はこちら！ :
https://lin.ee/7O1en1M


【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年3月11日（水）～ 2026年4月5日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale)




【セール対象：Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2】


『パックマンワールド2 リ・パック』


販売価格：3,960円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：3,168円（税込）



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『テイルズ オブ エクシリア リマスター』


販売価格：6,930円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：5,190円（税込）



『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』


販売価格：3,960円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,680円（税込）



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』


販売価格：5,940円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』


販売価格：3,520円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,760円（税込）



『スーパーロボット大戦Ｘ』


販売価格：8,360円（税込）⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円（税込）



『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』


販売価格：6,578円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：4,580円（税込）




その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/





家庭用ゲームのセール情報を逃さずチェック！


LINE公式アカウントでセール情報を配信中。


家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。　お買い得情報をお見逃しなく！



ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M



■権利表記：


『ドラゴンボール Sparking! ZERO』


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』


Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.


Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.



『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』


ことばのパズル　もじぴったんアンコール(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』


(C)創通・サンライズ



※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。