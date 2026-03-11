ダウンロード版ゲームが最大75％OFFとなるセールが開催中！『ドラゴンボール Sparking! ZERO』は50%OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『ドラゴンボール Sparking! ZERO』や『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』をはじめとする人気タイトルが、最大75％OFFの特別価格でお楽しみいただける期間限定のセールです。

この機会をぜひお見逃しなく。

詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。

セール公式HP :https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】

■セール期間：2026年3月11日（水）～2026年3月25日（水）

【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

販売価格：2,970円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：2,376円（税込）

『BLEACH Rebirth of Souls Standard』

販売価格：8,360円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,180円（税込）

など

【セール対象：PlayStation(R)5】

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

販売価格：8,910円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,455円（税込）

『デジモンストーリー タイムストレンジャー アルティメットエディション』

販売価格：14,300円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：11,440円（税込）

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

販売価格：6,578円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：4,604円（税込）

『スーパーロボット大戦Y デジタルアルティメットエディション』

販売価格：19,800円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：14,850円（税込）

など

【セール対象：PlayStation(R)4】

『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』

販売価格：9,020円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：3,608円（税込）

『ガールズ＆パンツァー ドリームタンクマッチ』

販売価格：8,360円（税込）⇒【75%OFF】セール販売価格：2,090円（税込）

など

セール会場はこちら！ :https://lin.ee/7O1en1M

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 ：2025年3月11日（水）～ 2026年4月5日（日）

■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale)

【セール対象：Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2】

『パックマンワールド2 リ・パック』

販売価格：3,960円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：3,168円（税込）

【セール対象：Nintendo Switch(TM)】

『テイルズ オブ エクシリア リマスター』

販売価格：6,930円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：5,190円（税込）

『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』

販売価格：3,960円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,680円（税込）

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』

販売価格：5,940円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）

『ことばのパズル もじぴったんアンコール』

販売価格：3,520円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,760円（税込）

『スーパーロボット大戦Ｘ』

販売価格：8,360円（税込）⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円（税込）

『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』

販売価格：6,578円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：4,580円（税込）

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。

セール公式HP :https://bnent.jp/Sale_Release/

家庭用ゲームのセール情報を逃さずチェック！

LINE公式アカウントでセール情報を配信中。

家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。 お買い得情報をお見逃しなく！

ご登録はこちらから :https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記：

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』

Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

『ことばのパズル もじぴったんアンコール』

ことばのパズル もじぴったんアンコール(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』

(C)創通・サンライズ

※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。