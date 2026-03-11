ダウンロード版ゲームが最大75％OFFとなるセールが開催中！『ドラゴンボール Sparking! ZERO』は50%OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『ドラゴンボール Sparking! ZERO』や『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』をはじめとする人気タイトルが、最大75％OFFの特別価格でお楽しみいただける期間限定のセールです。
この機会をぜひお見逃しなく。
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2026年3月11日（水）～2026年3月25日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
販売価格：2,970円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：2,376円（税込）
『BLEACH Rebirth of Souls Standard』
販売価格：8,360円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,180円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5】
『ドラゴンボール Sparking! ZERO』
販売価格：8,910円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：4,455円（税込）
『デジモンストーリー タイムストレンジャー アルティメットエディション』
販売価格：14,300円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：11,440円（税込）
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
販売価格：6,578円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：4,604円（税込）
『スーパーロボット大戦Y デジタルアルティメットエディション』
販売価格：19,800円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：14,850円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』
販売価格：9,020円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
『ガールズ＆パンツァー ドリームタンクマッチ』
販売価格：8,360円（税込）⇒【75%OFF】セール販売価格：2,090円（税込）
など
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年3月11日（水）～ 2026年4月5日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2】
『パックマンワールド2 リ・パック』
販売価格：3,960円（税込）⇒【20%OFF】セール販売価格：3,168円（税込）
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『テイルズ オブ エクシリア リマスター』
販売価格：6,930円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：5,190円（税込）
『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』
販売価格：3,960円（税込）⇒【32%OFF】セール販売価格：2,680円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
販売価格：5,940円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『ことばのパズル もじぴったんアンコール』
販売価格：3,520円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
『スーパーロボット大戦Ｘ』
販売価格：8,360円（税込）⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』
販売価格：6,578円（税込）⇒【30%OFF】セール販売価格：4,580円（税込）
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
