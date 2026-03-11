JR東京駅「グランスタ」春のパンフェア2026　桜香る春野菜のクロワッサンサンドから、いちご×さくらあん×ピスタチオのかわいい春色サンドまで、春の新作サンドイッチ全13種類が登場!!

株式会社JR東日本クロスステーション※画像はイメージ

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長： 白田 義彰）の運営する東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」にて、3月24日（火）から4月24日（金）の期間、 「春のパンフェア2026」 を開催します。

毎年恒例の春のパンフェア、今年のテーマは「サンドイッチ」。こだわりのハム×チーズを使用した王道の一品から、いちご×さくらあん×ピスタチオを組み合わせた春らしい個性派サンド、焼き鯖すしのショップが作る新作鯖バーガー、中東料理のひよこ豆のコロッケと春野菜をあわせた「ファラフェルサンド」まで、グランスタ限定10種類を含む、全13種類の春の新作パンが勢ぞろいします。パンと具材が織りなすハーモニーや、カラフルなビジュアルからもワクワクする新作パンが大集合。春の陽気に誘われてお出かけしたくなる季節には、東京駅の各ショップ自慢のサンドイッチ、今しか食べられない限定サンドをぜひチェックしてみてください。

カラフルなビジュアルにも魅了される、春の新作「サンドイッチ」13選

NEW グランスタ限定

トマトソース香る鯖カツプレッツェルバーガー～特製リゾット仕立て～ 1個 864円

／若廣TOKYO（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/wakahiro_tokyo/)

福井県の名物「焼き鯖すし」でお馴染みの若廣が、期間限定で提供するプレッツェルバーガーの第3弾。サクサクでジューシーな鯖カツ、香ばしい焼きチーズ、キャベツやニンジンのマリネなどを挟んだボリューミーな一品です。さらに、シャリとピザソースを合わせた「リゾット」が食感のアクセントとなり、新感覚のバーガーに仕上がっています。※販売時間：15:00～なくなり次第終了

NEW グランスタ限定 ★3月8日（日）NEW OPEN

さくらあんいちごのピスタチオクリーム 1パック 692円

／サンドイッチハウス メルヘン グランスタ丸の内店（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下南口改札）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_marunouchi/sandwich_house_meruhen/)

緑が芽吹き、花が咲き誇る季節をイメージした、春の訪れを感じさせるサンドイッチ。みずみずしいいちごに、上品な甘さの桜あん、さらに新緑を思わせる鮮やかなグリーンのピスタチオクリームが豊かなコクをプラスして、和洋融合のおいしさです。

NEW グランスタ限定

春野菜のファラフェルサンド 1個 562円（テイクアウト）、572円（イートイン）

／THE STANDARD BAKERS TOKYO（グランスタ東京／改札内1F 中央通路エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/the_standard_bakers_tokyo/)

「ファラフェルサンド」とは、香辛料を加えたひよこ豆のコロッケを、野菜と一緒にピタパンに挟んだ中東料理。もちっとしたピタパンに、菜の花のマリネ、新玉ねぎのアチャール、新ごぼうのピクルス、さらにスパイスとハーブを混ぜたひよこ豆のコロッケ「ファラフェル」を2個トッピングしました。ねり胡麻とヨーグルトを使ったソースが爽やかで、ヘルシーながら食べ応えもある、春らしい一品です。

NEW グランスタ限定

アスパラ入りツナトマトサンド 1パック 692円

／サンドイッチハウス メルヘン グランスタ東京店（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/meruhen/)

柔らかくてうま味や甘みが強い「アスパラガス」を主役にした春の新作メニューです。見た目の彩りも美しい惣菜サンドイッチは、ツナマヨのコク、トマトの酸味、レタスやキュウリのシャキシャキ感が絶妙にマッチ。朝食やランチはもちろん、小腹が空いたときにもおすすめです。

NEW グランスタ限定

イタリア産モルタデッラとリコッタのパニーノ 1個 770円（イートイン限定）

／東京パニーノ アロマフレスカ（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/tokyo_panino/)

サクッと軽い食感のエクレア生地に各種具材を挟んだ人気メニュー「パニーノ」に、新作が登場。スライスしたイタリア産のボローニャソーセージ「モルタデッラ」をたっぷりとサンドし、ミルクのやさしい甘さを感じる「リコッタチーズ」と、香り豊かなナツメグをトッピングしました。お酒のお供にもぴったりなメニューです。

NEW グランスタ限定

新玉ねぎとベーコンのサンド 1個 486円（テイクアウト）、495円（イートイン）

／BURDIGALA TOKYO（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/burdigala/)

塩パンには、イギリス産の高級海塩・マルドンの塩とカルピスバターを使用。そこにグリルして甘さが増した春食材の新玉ねぎとホエー豚のベーコンを挟みました。新玉ねぎのシャキシャキ感とベーコンからあふれる上質な脂のうま味が後を引く、味わい豊かなサンドです。

※販売時間：12時頃～

NEW グランスタ限定

ピスタチオクリームのいちごサンド 1包 1,200円

／Be! FRUITS SANDWICH（グランスタ東京／改札内1F 中央通路エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/be_furuits_sandwich/)

八百屋の営むフルーツサンド専門店がお届けする、華やかな春のサンドイッチです。いちごを包み込むのは、店内で作るピスタチオホイップクリーム。断面と内側に計4粒のいちごを使用しています。パンの内側に塗られたチョコレートクリームと、中央にトッピングしたピスタチオの食感が、味のアクセントになっています。

NEW グランスタ限定

桜香る春野菜とベーコンのクロワッサン 1個 535円（テイクアウト）、545円（イートイン）

／Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/tokyo_bake_stand/)

バターの風味豊かなクロワッサンに、グリルして野菜本来の甘みを引き出した芽キャベツとかぶ、さらにベーコン、自家製桜のカッテージチーズを挟んだボリューム満点のクロワッサンサンド。桜の花の塩漬けも添え、ひと口ほお張れば春の香りがふわりと広がり、春野菜のやさしい味わいと桜の風味が楽しめます。

※数量限定：1日30個

NEW グランスタ限定

スクエアサンド 1個 648円（テイクアウト）、660円（イートイン）

／デイジイ東京（グランスタ東京／改札内1F 北通路エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/daisy/)

四角いクロワッサンに、しっとり柔らかなホワイトロースハムと、マイルドな味わいのアメリカ産チーズ・モントレージャックを合わせました。クロワッサンの芳醇なおいしさを、ハム＆チーズが引き立てる、最強コラボの王道メニューです。家で味わう際は、リベイクしてサクサク食感を楽しむのもおすすめです。

NEW グランスタ限定

春薫るサーモンとアボカドのフムスクロワッサン 1個 550円（テイクアウト・イートイン共通）

／ROKUMEI COFFEE CO.（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下北口改札）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_marunouchi/rokumei_coffee/)

こだわりの北海道小麦とたっぷりのバターを使ってサクサクに焼き上げたクロワッサンに、程よく脂がのったサーモンを重ね、ひよこ豆のペースト「フムス」にアボカドを加えたクリーミーなディップを合わせました。一体感のある味わいに、粗挽きの黒コショウの風味も味の奥行きを演出します。

NEW

煉瓦窯でつくる特製スモークハムのラウゲンロール 1個 800円

／Butz Sandwich（ブッツサンドウィッチ）（グランスタ東京／改札内1F 京葉ストリートエリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/butz_sandwich/)

煉瓦窯でじっくり燻製した、自家製の大判ももハム。この自慢のハムを、ドイツ風のプレッツェルロール「ラウゲンロール」で贅沢にサンドしました。ハムのしっとりとした食感とジューシーな旨みをダイレクトに味わっていただくため、味付けはあえてマヨネーズとマスタードのみでシンプルに仕上げました。職人の“まかない発想”から生まれた、素材の魅力を引き立てる贅沢な一品です。

NEW

モルタデッラとストラッチャテッラ、ピスタチオのパニーノ 1個 1,177円（テイクアウト）、1,200円（イートイン）

／EATALY MARUNOUCHI（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下北口改札）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_marunouchi/eataly/)

イタリア産小麦で作ったフォカッチャにさまざまな具材を挟み、店内厨房で焼き上げたパニーノ。新作では、うま味たっぷりのボローニャ地方のハム・モルタデッラと、トロリとした食感のフレッシュチーズ・ストラッチャテッラをサンド。粒感が残るピスタチオペーストが、コク深い味わいを引き立てます。

NEW

北海道クリームチーズ＆国産ボンレスハム 1包 650円

／Butz Sandwich（ブッツサンドウィッチ）（グランスタ東京／改札内1F 京葉ストリートエリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/butz_sandwich/)

風味豊かな雑穀食パンにイタリアンパセリの葉とレモンゼストを加え、爽やかな北海道産クリームチーズを合わせた、春色サンドイッチ。左は厳選国産豚を使った自家製ボンレスハム、右はアーモンドを添えて食感も楽しいキャロットラぺとグリーンリーフをサンド。みずみずしさとコク、酸味、香りなどのバランスが絶妙な一品です。

