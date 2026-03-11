『三ツ矢ウルトラストロングレモン』3月17日発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、「三ツ矢」ブランド史上最高レベルにすっぱい※1味わいが特長の『三ツ矢ウルトラストロングレモン』を3月17日から発売します。

『三ツ矢ウルトラストロングレモン』は、クエン酸8,100mg※2と1日分のビタミンC※3を配合した炭酸飲料です。「三ツ矢」ブランド史上最高レベルにすっぱいレモン味と強炭酸による爽快な味わいが楽しめます。食塩相当量0.19g/100mlを含有しており、熱中症対策にも適しています。

パッケージは、中央に「三ツ矢」の矢羽根とレモンのイラストを描き、クエン酸の配合量とともに「最高レベルにすっぱい」と大きく記載することで商品特長を分かりやすく表現しています。

140年以上続く「三ツ矢」ブランドは“Move your heart.”をブランドパーパスとして掲げ、最も「心を動かす炭酸飲料」であること、最も愛されるサステナブルなブランドであることを目指します。

※1：1983年～2025年に発売した「三ツ矢」ブランド商品が対象

※2：600mlの場合。300mlは4,050mg配合

※3：栄養素等表示基準値(2025)より

【商品概要】

商品名：三ツ矢ウルトラストロングレモン

希望小売価格：缶300ml 150円(税別)、162円(税込)、PET600ml 200円(税別)、216円(税込)

品目：炭酸飲料

発売日：3月17日

発売地域：全国