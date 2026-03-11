【阪神梅田本店】１週間で約1,400個を販売した、あの”とん蝶巾着”の新バージョン＆春にぴったりの桜味が登場！

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 １階 「うまいもんみっけ」

■「桜とん蝶」販売 3月18日(水)～31日(火)

■「巾着とん蝶」新バージョン（とうもろこし）販売 4月1日(水)～7日(火)

昨年10月に”全国各地のグルメが揃うローカルフードの聖地”としてリニューアルした「うまいもんみっけ」。その目玉商品として販売した『巾着入りのとん蝶』は、連日行列のできる人気ぶりで、1週間で約1,400個を販売いたしました。

今回は新バージョンの巾着と、春にぴったりの桜味のとん蝶が登場します。

「春の阪神祭」の目玉企画でもあるとん蝶の販売に、ぜひご注目ください！

あの一日約1,000個売れることもある「大阪名物”とん蝶”」が、今度は”とうもろこしとん蝶”の巾着袋になった！！【4月1日(水)～7日(火)】

小腹満たしから球場観戦のおともなど、様々なシチュエーションで気軽に食べられると人気のとん蝶。昨年、懐かしさを感じる可愛いパッケージが初めて巾着袋になり、大好評を博しました。

今回は、ファン垂涎の第二弾として、阪神梅田本店限定のとうもろこしとん蝶が、巾着袋になって登場いたします。＜”とうもろこしとん蝶”１個を中にセットにして販売＞

期間、数量限定のため、販売時に盛り上がることは間違いがなさそうです。

「御菓子司 絹笠」巾着とん蝶＜とうもろこしとん蝶＞（1個)1,518円 ※とうもろこしとん蝶１個セット【4月1日(水)～7日(火)】＜各日限定200＞※お一人さま3個まで

さらに春限定の桜バージョンとん蝶も初登場！

大阪名物“とん蝶”の桜バージョンが阪神梅田本店限定で初登場！もっちりしたおこわに、桜の花の塩漬けを添えて、桜の葉の塩漬けで包みました。春の香りを満喫できるこの時だけの特別なとん蝶です。

「御菓子司 絹笠」桜とん蝶（1個）486円〈各日限定数100〉※お一人さま2個まで【3月18日(水)～31日(火)の期間限定販売】