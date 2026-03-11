マーケティングリーダーの3分の2が、AIにより購買行動が激変すると予測

MOLOCO

AIパフォーマンス広告企業のMoloco(https://www.moloco.com/)（本社：カリフォルニア州レッドウッドシティ、共同創業者・CEO：Ikkjin Ahn、以下 Moloco）は本日、ボストン コンサルティング グループ（以下 BCG）との共同調査レポート「AIディスラプションインデックス：AIによって一変する消費者の『発見』」を発表しました。AIがデジタル経済を再構築する中、世界のトップマーケターの67%が、AIによりカスタマージャーニーに大きな変革が起こると予想していることが判明しました。

本レポートは、消費者向けの大規模言語モデルやAIアシスタントがもたらす影響を分析しており、消費者向け事業を展開する17業界を対象に、「AIディスラプション」（AIがもたらすリスクに対して自社ビジネスはどのくらい脆弱か）と「顧客関係の強度」（十分に顧客関係を築けているか）を軸に定性的・定量的に評価しています。

調査によると、AIの浸透に対する企業への影響は4つに分類されます。

- Breached（破壊）：（例：旅行、小売・Eコマース、ニュース・パブリッシング）AIが発見と比較を加速するため、高い変革リスクに直面。企業は顧客関係の強化と、自社プラットフォーム内へのAI導入が不可欠。- Undefended（無防備）：（例：モバイルゲーム、マッチング、ソーシャル、生成AIプラットフォーム）中程度の変革に直面している一方、パーソナライゼーションとAIパートナーシップを通じて、顧客との関係を継続的なロイヤリティに転換することが課題に。- Secured（安泰）：（例：ファイナンスサービス／フィンテック、メディア＆ストリーミング）従来からの信頼性と規制により、変革のリスクが最も低い。効率化とパーソナライズされたエンゲージメント推進におけるAI活用の機会がある。- Contested（激戦）：（例：生産性アプリ） 顧客との強い関係を持つ一方、サービス変革リスクにも直面。自社サービスへのAIの統合方法を定義する強い立場にある。

BCGのパートナーであり本レポートの共著者であるジョルジョ・パイザニス（Giorgo Paizanis）氏は、次のように述べています。 「AIは、消費者がブランドと接する方法を根本的に変えています。今回の調査は、マーケターは『発見』『サービス』『顧客関係』の3つの防御力を構築しなければならないことを示しています。早期に行動する企業は、この変革を持続的な優位性へと変え、AIを脅威から新しい成長チャネルへとシフトできます」

Molocoのチーフマーケティングオフィサー（CMO）であり、本レポートの共著者であるポール・ダーシー（Paul D’Arcy）は次のように述べています。 「消費者行動が『検索』から『回答』へと移行するにつれ、幅広い業界のデジタルブランドを分断するリスクが見られます。この新しいAI時代には、長期的な顧客関係、アプリなどのデジタル接点、そしてブランドとロイヤリティを強化する戦略に注力することが重要です」

本調査に参加した株式会社MIXI みてね事業本部副部長 兼 プロダクト開発部部長平田将久様は次のように述べています。「AIの普及により、ブランドと消費者の接点が分断されるリスクが指摘されていますが 、こうした時代だからこそ、特定のコンテキストに根ざした『深く強固な顧客関係』の価値が再定義されています 。私たちは、AIが介在しても揺らぐことのないブランドロイヤリティの構築を最優先しています。本調査の結果は、テクノロジーの進化が加速する今こそ、原点に立ち返って顧客とのダイレクトな接点を強化すべきであるという私たちの戦略を裏付けるものだと確信しています」

詳細な調査レポート「AIディスラプションインデックス：AIによって一変する消費者の『発見』」（英語）は、以下よりご覧いただけます。

https://www.bcg.com/publications/2026/introducing-the-consumer-ai-disruption-index

各業界における調査結果を掘り下げたMolocoのインタラクティブ・レポート（日本語）は以下よりご覧いただけます。

https://www.moloco.com/ja/reports/ai-disruption-index

調査方法：

本調査は、Molocoとボストン コンサルティング グループが共同で実施したもので、5つの地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）のシニアマーケティングリーダー283名と、合計ダウンロード数が2,000億回を超える3,200以上のアプリのパフォーマンスデータをMolocoのプラットフォームを通じて集計・分析しています。このデータには、Molocoの広告主から得られた匿名化されたバーティカルベンチマーク（継続率、ユーザー価値、獲得コスト、オーガニックおよび有料トラフィックソースの指標など）が含まれています。

Molocoについて

Molocoは、企業の成長と広告による収益化を支援するAIパフォーマンス広告テクノロジー企業です。Molocoの世界規模のAIシステムは、3つの主要製品の基盤となっています。「Moloco Ads(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-ads)」は、、今日のモバイルファーストの世界において、モバイルアプリマーケターに実際のビジネス成果を提供するAI駆動型広告プラットフォームです。「Moloco Commerce Media(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-commerce-media)」および「Moloco Streaming Monetization(https://www.moloco.com/ja/solutions/moloco-streaming-monetization)」は、小売業者、マーケットプレイス、ストリーミングプラットフォームが、ユーザー体験と広告主のパフォーマンスのバランスを取りながら収益を生み出す広告ビジネスの構築を実現します。Molocoは、機械学習エンジニアのチームによって2013年に設立され、米国、英国、ドイツ、韓国、中国、インド、日本、シンガポールにオフィスを構えています。同社のウェブサイト(https://www.moloco.com/ja)、または公式Facebookアカウント(https://www.facebook.com/MolocoJapan/)やXアカウント(https://x.com/MolocoJP)にて最新情報を発信しております。