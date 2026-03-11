AlphaDrive、ATOMicaと資本業務提携。場とコミュニティの企画・運営から新規事業創出やオープンイノベーションの支援まで一気通貫で提供

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、ソーシャルコワーキング(R)スタートアップの株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）に出資し、資本業務提携を締結しました。本業務提携により、場とコミュニティの企画・運営から新規事業創出やオープンイノベーションの支援まで一気通貫で提供します。

背景と目的

政府による「スタートアップ育成5か年計画」の発表以降、全国各地でスタートアップ創出の取り組みがさらに加速しています。また、スタートアップに限らず、地域企業や大企業における新規事業開発やオープンイノベーションの推進も活発化しています。



こうした事業創出の現場において、イノベーションを加速させるためには、意図的な取り組みに加え、偶発的な出会いや、そこから生まれる着想が極めて重要です。しかし、多くのイノベーション拠点において、物理的な「場」の整備を超えて、そこに集う人々の間にコミュニティを形成・運営し、さらに事業創出のノウハウまでを備えているケースは限定的です。



一方で、AlphaDriveとしては、多くの企業や起業家・スタートアップの新規事業開発を支援してきましたが、単独では、事業の種が生まれる物理的な「場」や、人と人を結びつける「コミュニティ」の力を十分に活かしきれていない側面がありました。



そこで、全国で「ソーシャルコワーキング(R)」を展開し、場の企画・運営から多種多様な人々を結びつけるコミュニティ形成にまで強みを持つATOMicaと提携することで、「場とコミュニティの力（ATOMica）と事業創出ノウハウ（AlphaDrive）」を融合し、より実効性の高いイノベーション支援を実現します。

実施内容

AlphaDriveがATOMicaと連携し、スタートアップ支援施設やオープンイノベーション施設における「場とコミュニティの企画・運営」から「事業創出の支援」まで一気通貫でサービス提供します。

両社の強みを掛け合わせることで、単なる「場所」や「プログラム」に留まらない、新しい価値や事業が継続的に生まれる「生きたイノベーション拠点」の構築を支援します。

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)事業を全国で展開する、創業6年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。



【会社概要】

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)︎事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com

担当者コメント

■株式会社アルファドライブ グループ執行役員 宇都宮竜司

わたしたちはこれまで、数多くの企業や起業家の新規事業を支援してまいりましたが、事業の種が生まれる『土壌』としての『場』や『コミュニティ』の重要性を常に強く感じていました。イノベーションには、意図的な戦略だけでなく、人と人が交わることで生まれる偶発的な出会いや着想が不可欠だからです。

ATOMica社が全国で展開するソーシャルコワーキングは、単なるワークスペースではなく、利用者同士の『頼り頼られる関係』を築く素晴らしいコミュニティです。本提携により、AlphaDriveの事業創出ノウハウとATOMica社のコミュニティ運営力を融合させ、「場とコミュニティ」「事業創出のノウハウと伴走力」の両面から日本全国のイノベーション創出を加速させていきます。

■株式会社ATOMica 代表取締役Co-CEO 嶋田瑞生

私たちが全国の拠点で日々耳を澄ましているのは、利用者さん一人ひとりの「やってみたい」「誰かに相談したい」という願い（私たちはこれを「WISH」と呼んでいます）です。コミュニティマネージャーがその声を受け止め、人と人を結ぶこと（私たちはこれを「KNOT」と呼んでいます）で、たくさんの共創が生まれてきました。

そんな活動を続けていく中で、集まるWISHの幅も一段と広がってきています。それを受け、私たちはもっと多様なWISHを、今まで以上に多彩にKNOTしていける表現力を身につけたいと考えていました。そんな折、事業創出の領域で深い知見と実績を持つAlphaDriveさんとご一緒できることを、心から嬉しく思っています。

場に集う人たちの熱量と、事業を形にする専門性が重なることで、まだ一歩を踏み出せていなかった「やってみたい」が動き出す仕組みをつくれると確信しています。全国の拠点から一つでも多くの挑戦が生まれるよう、共に取り組んでまいります。

