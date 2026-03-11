″野菜そっくりパン″が初登場！「春のフードフェス」を3月15日（日）から開催

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店新宿店の食料品売場では、3月15日（日）から春の訪れを楽しむ「春のフードフェス」を開催します。お花見シーズンに向けて、色鮮やかなお弁当や旬の素材を使ったお惣菜をはじめ、ピンク色が華やかな"さくらスイーツ"を販売します。また、3月25日（水）からは創業130年を迎えた『浅草今半』とデパ地下の名店がコラボしたオリジナルメニューが登場します。

この時期だけの特別企画としては、SNSでかわいいと話題の韓国『ジョンナンミミョンガ』の“野菜そっくりパン”が期間限定で登場。さらに、吉祥寺のフルーツ創作ダイニング『Berrycoco（ベリーココ）』が特別出店します。春のお出かけやご家族の集まり、てみやげなどさまざまなシーンで春の味わいをお楽しみいただけます。

■注目のお店が期間限定出店

◎韓国発の"野菜そっくりパン"！『ジョンナンミミョンガ』

3月15日（日）～24日（火）の期間、地下2階のイベントスペースでは、韓国の『ジョンナンミミョンガ』が出店し、グルテンフリーの"野菜そっくりパン"を販売します。韓国産もち米を使ったもちもちの生地に韓国の特産農産物を使った餡をたっぷり詰め込んだ新感覚の野菜スイーツパンです。

※画像はイメージです。

（展開一例）

●Aセット（黒トリュフじゃがいも・じゃがいも・さつまいも・かぼちゃ・とうもろこし・たまねぎ・長ねぎ・唐辛子・にんにく・栗・柿）（1箱/11個入）4,380円

●じゃがいもパン（カムジャパン/1個）398円

●さつまいもパン（こぐまパン/１個）398円

◎旬のフルーツをふんだんに使ったスイーツで注目！『ベリーココ』

3月15日（日）～24日（火）の期間、地下2階の入口前イベントコーナーでは吉祥寺に店舗を構える『ベリーココ』が出店し、旬のフルーツをふんだんに使用したケーキやフルーツサンドを販売します。

桜色の国産いちごフレールフルーツサンド

（展開一例）

●桜色の国産いちごフレール（1個）1,290円 ※各日限定30個 ★小田急百貨店新宿店限定

●フルーツサンド（1個） 680円から

■デパ地下もピンクで華やかに！期間限定のさくらスイーツ

『新宿高野』『鎌倉 豊島屋』『銀座木村家』『ヴィタメール』

●『新宿高野』Gateauxさくら（1個）993円【地下1階和洋菓子売場】

さくら風味スポンジにアングレーズムース、苺、サクラソース・ホイップクリームをサンドし、苺を飾りました。

●『鎌倉 豊島屋』さくらさくら（1箱/5個入）1,620円 ※各日限定10箱【地下1階和洋菓子売場】

塩漬けした桜葉を刻み紅餅に練り込み羽二重求肥で包み、桜の花びらの形にしました。

●『銀座木村家』桜の花（1個）352円【地下2階パン売場】

桜餅風フィリングとつぶ餡を包み、ビスケット生地をのせて桜の形に焼き上げました。

●『ヴィタメール』ベルジック・エクレール（SAKURA）（1個）486円 ※各日限定15個【地下1階和洋菓子売場】

桜餡とカスタードクリームをあわせたまろやかなクリームを詰め、フレーズチョコレートでコーティングしました。

『深川伊勢屋』『ナッツファクトリー』『プレスバターサンド』『麻布かりんと』

●『深川伊勢屋』桜上用饅頭（1個）230円【地下1階和洋菓子売場】

なめらかなこしあんをもっちりとした薄皮で包み、桜の花の塩漬けを添えた春らしいお饅頭です。

●『ナッツファクトリー』ミッスクスナッツ さくら味（70g）600円【SHINJUKU DELISH PARK】

桜の香りをまとった期間限定フレーバーのナッツです。

●『プレスバターサンド』バターサンド〈桜〉（1箱/5個入）1,485円【SHINJUKU DELISH PARK】

桜が香るサクサククッキーで、桜バタークリームと定番のバターキャラメルを挟みました。ひとくちごとに桜の香りがふんわりと漂う春の訪れを感じるバターサンドです。

●『麻布かりんと』桜かりんと（1袋）540円【SHINJUKU DELISH PARK】

桜葉を使用したかりんとうはひとつ食べると春の香りが広がり、優しさと安らぎを感じさせます。春らしいピンク色の限定パッケージです。

■小田急百貨店限定！『浅草今半』とデパ地下の名店のコラボ企画

3月25日(水)～31日（火）の期間、地下2階の惣菜・弁当売場では、創業130年を迎えた『浅草今半』とデパ地下の名店のコラボ企画を実施します。名店同士の味の掛け合わせをお楽しみください。春のフードフェスの特別企画です。

創業130年を迎えた『浅草今半』とのコラボ企画を実施

『一口いなり むろや』『ハオチャオズ』『維新號』『京鳥』

●『一口いなり むろや』和牛すき焼きいなり（1パック/2貫入）2,160円 ※限定30パック ★小田急百貨店新宿店限定

『浅草今半』の「すきやきわりした」で甘辛く煮たすき焼きとジューシーなお揚げの相性が抜群です。

●『ハオチャオズ』牛肉ごぼう餃子（1パック/6個入）907円 ※各日限定10パック ★小田急百貨店限定

『浅草今半』の牛肉ごぼうの風味豊かで甘辛なおいしさをいかした餃子です。

●『維新號』松坂牛のすきやきまん（1個）864円 ※各日限定10個 ★小田急百貨店新宿店限定

中華風に味付けした『維新號』の松坂牛肉まんに『浅草今半』の「すきやきわりした」で味をととのえました。中華と和の味を楽しめる一品です。

●『京鳥』甘じょうゆ唐揚げ（1パック）540円 ★小田急百貨店新宿店限定

焼き鳥のタレと『浅草今半』の「すきやきわりした」を合わせた特製タレを唐揚げに絡めました。

※表示価格は、「消費税込み」の価格です。

名称：「春のフードフェス」

期間：3月15日（日）～31日（火）

場所：小田急百貨店新宿店地下2階・地下1階食料品売場、「SHINJUKU DELISH PARK」

所在地：東京都新宿区西新宿１-５-１

アクセス：新宿駅西口すぐ

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/index.html