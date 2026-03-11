新オウンドメディア「AUTOBACS MAGAZINE」公開

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井 勇吾）はオートバックスグループで働くスタッフの“好き”や“こだわり”を起点に、モビリティライフにまつわる知識や楽しさを届ける新オウンドメディア「AUTOBACS MAGAZINE（オートバックスマガジン）」を公開します。本日よりオートバックス公式ブランドサイト(https://www.autobacs.com/)内でご覧いただけます。

ここがポイント！

■ スタッフの “好き”や“こだわり”を軸にした新オウンドメディア

■ モビリティライフの楽しさを伝えるさまざまな記事を発信

■ 4つの記事カテゴリーで多様な読者に刺さるコンテンツを展開

クルマは、私たちの日々の移動を支え、日常生活に楽しさや豊かさをもたらす存在です。クルマの利用シーンが広がる中で、ユーザーが求める情報も多様化しています。



本メディアでは、「安全・安心」「出かける楽しさ」「自己実現」という価値を軸に、クルマと過ごす日常の楽しさや役立つ情報をお届けします。最大の特徴は、スタッフ一人ひとりの「好き」や「こだわり」を起点に記事を制作している点です。現場で培った知識や熱意をそのまま反映し、オートバックスならではの視点でお届けします。

４つのカテゴリー

- とことん極めるスタッフの「好きだから、ここまで深く」という思いを軸に、情熱や技術を掘り下げる読み物です。“クルマ時間”がより濃く楽しめます。- エンタメ「モビリティライフをもっと楽しもう」をテーマに、家族や友人と楽しめるアイデアを紹介します。「クルマで出かけるって楽しいかも」「ちょっとドライブ行こうかな」と思えるコンテンツに仕上げています。- 車種別ノウハウ車種ごとに役立つポイントをまとめた「車種別のお役立ち情報」をわかりやすく解説します。- モータースポーツ「見どころや楽しみ方」を中心にオートバックスのモータースポーツの魅力を紹介し、クルマがもっと好きになるコンテンツを発信していきます。

AUTOBACS MAGAZINE：https://www.autobacs.com/magazine/(https://www.autobacs.com/magazine/)

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

