TurkcellとZTE/Netas、5GおよびWi-Fi 7対応の次世代Superboxで協業





イスタンブール、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- TurkcellとZTE/Netaşは、固定無線アクセス（FWA）分野において新たな提携契約を締結しました。本提携の一環として、5GとWi-Fi 7技術を組み合わせたZTE/Netaşの次世代FWAソリューションは、Turkcellのブロードバンドビジョンを支えるTurkcell 5G Superboxエコシステムに組み込まれます。



TurkcellとZTE/Netaş、5GおよびWi-Fi 7対応の次世代Superboxで協業



Turkcell 5G Superboxは、固定インターネットインフラを必要とせず、5Gネットワーク経由で光回線並みのインターネットを提供します。家庭やオフィスへの迅速な設置を可能にする本ソリューションは、ユーザーが必要とするあらゆる場所に高速かつ低遅延の接続を実現します。

ZTE/Netaşが提供する新世代の5G + Wi-Fi 7 Superboxソリューションは、5Gインフラ上でギガビットレベルのデータ速度を提供するとともに、Wi-Fi 7対応により、家庭やオフィス内のマルチデバイス環境で、より高い通信容量、より広いカバレッジ、最適化された接続性能の実現を目指しています。本ソリューションは、データ集約型アプリケーション、クラウドサービス、高解像度コンテンツの利用に向けた有力な選択肢となります。

Turkcellのネットワーク技術担当副ゼネラルマネージャーであるVehbi Çağrı Güngör教授・博士は次のように述べています。「Turkcellは、5Gの到来に伴い、あらゆる環境でお客様に高品質かつ高速なブロードバンド体験を提供する取り組みを加速しています。当社がZTE/Netaşと共同開発した新しい5G Superboxは、5Gが利用可能な場所であればどこでも光回線並みのインターネットサービスを提供し、トルコのデジタル化の歩みに大きく貢献するでしょう。」

この提携により、Turkcellは5Gが利用可能なあらゆる場所で、より多くのユーザーに高速ブロードバンドアクセスを提供することを目指しています。一方、ZTE/Netaşは、先進的なFWAソリューションを通じて、通信事業者のデジタル変革を引き続き支援しています。

ZTEの副社長であるLin Zhi氏は次のように述べています。「Turkcellとの今回の提携は、当社の先進的なFWAソリューションをトルコのユーザーに届ける上で重要な一歩となります。5GとWi-Fi 7を組み合わせたこの次世代ソリューションは、家庭やオフィスにおける優れた接続性能を実現するだけでなく、通信事業者による将来対応インフラの構築も支援します。」

現在提供されているWi-Fi 7対応のSuperbox 5Gモデムは、2026年4月1日に5G技術が利用可能になった後、5G対応モデムへアップグレードされます。

メディアのお問い合わせ：

ZTE Corporation

Communications

Eメール：ZTE.press.release@zte.com.cn

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com