海風が心地いい、天然芝のドッグラン「SHIBA to KAZE Pacifico Dog Park」

パシフィコ横浜（正式名称：株式会社横浜国際平和会議場、所在地：横浜市西区、代表取締役社長：林 琢己）は、3月20日(金祝)～22日(日)の3日間、横浜みなとみらいの臨港パークに、首都圏最大級となる約4,000平方メートル の総天然芝ドッグラン「SHIBA to KAZE Pacifico Dog Park」をオープンします。

横浜港を一望する“臨港パーク”という特別なロケーションに、犬にもやさしい総天然芝の広大なドッグランが期間限定で登場！春の訪れを感じさせる海風が心地よく吹き抜け、青い空と海、横浜ベイブリッジを臨む開放的な景色の中で、都市部にいながら非日常のひとときを楽しめます。3月の3連休は愛犬とともにぜひ臨港パークにお出かけください。

なお、パシフィコ横浜のサステナビリティ活動の一環として、売上げの一部は、保護犬のサポートのために使われます。

開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13600/table/41_1_871c5518498348004dadab337f478755.jpg?v=202603110251 ]「芝」と「風」をイメージしたロゴマーク公式サイト

同時開催イベント[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13600/table/41_2_d3b2bffb77c4243952f7df4681735da7.jpg?v=202603110251 ]

その他パシフィコ横浜主催イベント[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13600/table/41_3_223172919702b0f85d671d0871cee374.jpg?v=202603110251 ]パシフィコ横浜保護犬サポートプロジェクト Wan Bonheur 2026