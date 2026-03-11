『渋谷ファッションウィーク2026春』最新トピックス「コミュニティを交ぜる」新たなマーケット「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」初開催、出店者発表！

渋谷ファッションウィーク実行委員会

「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（主催：東京クリエイティブサロン実行委員会）の渋谷エリアは、渋谷ファッションウィーク実行委員会（実行委員長：渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西賢治）がエリア主催者となり、「渋谷ファッションウィーク2026春」を主催します。

本イベントは、100年に一度の大規模再開発により注目を集め、多様な個性や価値観が交錯する街“渋谷”から、世界に向けてカルチャー発信を続けている都市型ファッションイベントです。2014年3月の初開催以来、毎年春と秋の開催を重ね、今回で13年目・25回の開催を迎えます。

今春もカルチャーと同じ語源を持つコンセプト「CULTIVATE」のもと、渋谷の街を舞台にさまざまなコンテンツ発信を予定。今回、初開催となる注目のコンテンツ「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」の概要を発表します。

初開催「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」

今春の新しい試みの1つとして、渋谷ファッションウィークとして初となるマーケット「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」を渋谷サクラステージで開催します。「コミュニティを交ぜる」というこの新しいマーケットには、渋谷ファッションウィークがこれまでの13年の歴史で積み重ねてきたネットワークをベースに、ファッションデザイナーやインフルエンサー、スタイリスト、ブランド、学生サークルなど、ファッションを中心とした多彩な顔ぶれが出店予定。また、SNSでの情報発信にもご注目ください。

「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」は、単なる物の売買にとどまらず、会話が生まれ価値観が交差しヒトモノコトが出合う。訪れる人も自然と仲間になっていくような関係を育てる場を目指します。

特別な2日間、ぜひ渋谷で「コミュニティを交ぜる」新しいマーケットを体験してください。

■「THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)」概要

日 時：2026年3月20日（金・祝）11:00～20:00／3月21日（土）11:00～19:00

会 場：渋谷サクラステージSHIBUYAタワー3階

イベントスペース「BLOOM GATE」（東京都渋谷区桜丘町1-1）

※会場への入場は無料です。混雑状況により、入場制限をおこなう場合があります。

■出店者情報 ※追加情報は順次HP・SNSで発信します

東京ニューエイジ

山縣良和による「ここのがっこう」でファッションを学び、「東京ニューエイジ」として2014年・2015年の渋谷ファッションウィークのランウェイショーに参加したデザイナーたちが、約10年の時を経て再び集結。今回はデザイナー個人としてマーケットに参加し、ここでしか手に入らない私物などを出品予定です。

【参加デザイナー：吉田圭佑（KEISUKEYOSHIDAデザイナー）、山下琴菜（spomenikデザイナー）、

大月壮士（SOSHIOTSUKIデザイナー）、村上亮太（pillings デザイナー）】

CFD TOKYO

東京ファションデザイナー協議会

設立40周年を迎えた日本で唯一のファッションデザイナー団体 CFD TOKYOが参加。

6つのブランド・デザイナーが参加し、ブランドサンプルなどを販売します。

【参加予定ブランド： zutto matsurika、Annaj、HISUI HIROKO ITO、YUASANO、AROL、

RE SYU RYU】

https://cfd.or.jp/

elite Japan

パリ、ミラノ、ロンドン、マドリード、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、香港、上海など、世界 30 以上の都市に拠点を持つモデル業界のトップエージェント elite model Japanグループよ

り、モデルのJoey、長 優作、櫻 凛々華、Chika Mizunoや、Instagramフォロワー120 万人を誇

るインフルエンサーのICE や、宮藤あどねも参加します。

https://www.elite.co.jp/

atomos pink

スニーカーセレクトショップ

スニーカーを軸にストリートカルチャーとファッションを融合した、女性のためのスニーカーセレクトショップatmos pinkが参加。NIKEの新作スニーカーをatmos pink独自のスタイリングで提案。当日は会員登録をすると、数量限定のノベルティをプレゼントします。

https://www.atmos-tokyo.com/womens

RAGTAG

デザイナーズ＆ラグジュアリー特化のユーズドセレクトショップ

RAGTAG×THE CULTIVATE MARKET by SFW(R)のキュレーション企画では20万点を超える

商品ラインナップから、マーケットに参加するクリエイターがおすすめアイテムをセレクト。

人気のRAGTAGによるスペシャルな企画でのお買い物・出合いを、楽しんでください。

https://www.ragtag.jp/

YOSHI MIYAMASU

スタイリスト

新鮮なミックス感のあるスタイリングと洗練されたイメージの打ち出しに定評がある

人気スタイリストYOSHI MIYAMASU氏が、スタイリスト仲間と一緒に出店。

渋谷ファッションウィークでも活躍のセンスあふれるYOSHI氏の出店は注目です。

https://yoshimiyamasu.com/

Fashion Trend News

トレンドエンタテインメントメディア

ファッション専門の編集者・記者たちが立ち上げた Fashion Trend News は「すべての人に

オシャレする喜びを」をテーマに、最新のファッション＆トレンド情報を発信中。

そんなメディアから編集長の私物も出品されます。

https://ftnews.jp/

TSUMUGI

アップサイクルプロジェクト

紙資源や間伐材を紙糸に生まれ変わらせるプロジェクトが参加。

数量およびマーケット限定のアップサイクル素材で作られたSFW(R)×Face Oka氏グッズを販売。

今回限定オリジナルデザインでの型染め体験ワークショップも開催予定です。

https://tsumugi-upcycle.com/

Uni-share

学生団体

都内の大学生56名が中心となり、「ファッションで深める、繋げる、広げるセカイ」をコンセプトに活動する学生団体。ファッションを起点に、インタビューや特集など幅広いコンテンツを掲載したマガジンを発行しています。今回の出店では、最新号となる第29号の販売のほか、オリジナルグッズやメンバーによる古着販売を行います。

Aoyama Fashion Association

青山学院大学サークル

Aoyama Fashion Associationが制作している本格ジュエリーと、学生によるフリーマーケット

の2本立てで出店。ファッション好きな学生による「人にお勧めできる私物」にフォーカスし、

ファッションの楽しさを伝えるための出店を予定しています。

https://afacrew.com/

【渋谷ファッションウィーク2026春 開催概要】

・開催日時：2026年3月13日（金）～3月22日（日）

・開催場所：渋谷各所

・参加施設：cocoti SHIBUYA、SHIBUYA109渋谷店、渋谷キャスト、渋谷スクランブルスクエア、

渋谷ストリーム、渋谷ヒカリエ、渋谷ヒカリエ ShinQs、渋谷マークシティ、

西武渋谷店、東急プラザ渋谷、MAGNET by SHIBUYA109、

RAYARD MIYASHITA PARK、渋谷サクラステージ、Bunkamura

・主催：東京クリエイティブサロン実行委員会

・エリア主催：渋谷ファッションウィーク実行委員会

・後援：経済産業省、渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、一般財団法人渋谷区観光協会、

渋谷区商店会連合会中央ブロック、大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、一般財団法人 日本ファッション協会、

一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会、

一般社団法人日本メンズファッション協会

・特別協力：東急グループ

・協賛：一般社団法人アップサイクル

・協力：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、東急電鉄株式会社、シブヤ経済新聞

渋谷のラジオ、渋谷のラジオ、Shibuya Culture Scramble、株式会社東急ストア

・公式サイト：www.shibuya-fw.com(https://www.shibuya-fw.com/)

・Instagram：https://www.instagram.com/shibuyafashionweek/

・公式YouTubeチャンネル：http://www.youtube.com/c/SHIBUYAFASHIONWEEK

【コンセプト『CULTIVATE』】

【渋谷ファッションウィークについて】

渋谷ファッションウィークは2014年3月に初開催しました。以降、毎年春と秋に開催し、今春、25回目を迎えます。これまで渋谷駅周辺の大型商業施設が中心となり、施設との垣根を超えて多彩なパートナーとともに渋谷ならではのカルチャー発信を展開してきました。渋谷ファッションウィークのハイライトとなっている「SHIBUYA RUNWAY」では、渋谷のユニークヴェニューでランウェイショーを実施し、ファッションの街・渋谷を盛り上げてきました。2021年春は世界初となる渋谷スクランブル交差点で、そして2022年春は進化を続ける渋谷の開発現場で実施し、オンライン配信をおこないました。2022年秋は3年ぶりに渋谷文化村通りで路上ランウェイショーを開催し、渋谷の多様なファッションを発信しました。さらに進化を続ける渋谷ファッションウィークは、渋谷の街を舞台に新たなステージに向け始動しています。

【東京クリエイティブサロン2026】

https://tokyo-creativesalon.com/