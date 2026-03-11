【観光地価格に一石】石垣島に“合理型ホテル”誕生

Ｉｓｌａｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社コート・エトワレ・マエザト -新築アパートメントホテル-

Island Group株式会社（沖縄県石垣市、代表取締役：吉田良平、宿泊事業ブランド：i-STAY（アイステイ））は、航空業界のLCC（ローコストキャリア）の思想を宿泊施設に応用し、長期滞在ニーズに対応した「合理型ホテル」という新しい宿泊コンセプトの施設『コート・エトワレ・マエザト -新築アパートメントホテル-』を運営しています。





■背景：観光地における宿泊コストの課題

石垣島では観光需要の回復に伴い、宿泊費の上昇が続いています。一方で、出張・現地滞在・ワーケーションなど「生活を伴う滞在」のニーズも拡大しています。観光ホテルでは1泊2万円前後となるケースも少なくありません。本施設では、“滞在価値に対して価格が合理的であること”を軸に、新しい宿泊モデルを石垣島から提案しています。石垣港周辺の街並み（石垣市）

石垣島では観光需要の回復とともに宿泊費が上昇しています。

一方で、

・出張

・長期現地滞在

・ワーケーション

など、生活を伴う滞在ニーズも拡大しています。

しかし観光ホテルは

・毎日の清掃

・ロビーサービス

・観光向け設備

などが前提となっており、

長期滞在者にとってはコスト構造が必ずしも合理的とは言えません。

こうした背景から、

「暮らすように泊まる」長期滞在型ホテルへの需要が高まりつつあります。

■ LCC思想を宿泊へ

航空業界のLCCが

「移動という本質」に集中したように、

本施設では

「暮らすように泊まる」という滞在の本質に集中。

不要なサービスを省き、

必要な機能に集中投資することで

長期滞在でも、より利用しやすい価格帯と生活性を両立しました。

本施設では1泊6,000円台から宿泊可能。

連泊や長期のご滞在では、さらにお得にご利用いただける価格設計となっています。

これは単なる価格競争ではなく、

“納得できる滞在コスト”という合理的な選択肢の提示です。

■ 全39室・生活機能を標準装備

全39室の新築アパートメントホテル。

全室に

・キッチン

・室内洗濯機

・バス・トイレ別

・高速Wi-Fi

・無料駐車場

を完備。

生活インフラを備えたホテルとして、出張・長期滞在にも対応しています。

■ 滞在目的に応じた客室タイプ

客室（シングルルーム) -長期滞在に対応した生活設備付き客室-全室にキッチン完備 -長期滞在でも自炊が可能-館内共用乾燥機 -長期滞在にも対応-

出張利用から家族旅行・グループ滞在まで対応する

6タイプの客室を用意しています。

・シングル（最大2名）

・ツイン（最大2名）

・キング（最大2名）

・トリプル（最大3名）

・1LDKスイート（最大4名）

・3LDKプレミアムスイート（最大6名）

出張利用から家族旅行、グループ滞在まで

幅広い滞在スタイルに対応しています。

■ ゲスト専用ワーキングスペース

1階にゲスト専用ワーキングスペースを設置

（平日9:00～18:00）

電源完備・高速Wi-Fi対応。

“泊まれる”だけでなく“働ける”宿泊環境を提供します。

■ 無料レンタカー付きプラン

共有ワーキングスペース

石垣島では移動手段の確保が

滞在コストの大きな要素となります。

本施設では

1LDK、3LDKスイート利用者向けに滞在期間中の無料レンタカーを提供。

宿泊費だけでなく

移動コストまで含めた合理的な滞在モデルを実現しています。

■ 想定ターゲット

1LDK、3LDKは滞在期間中無料レンタカー付き

・法人出張／長期現場滞在

・ワーケーション利用

・1週間～1ヶ月の長期滞在

・ホテル滞在では手狭な家族旅行

■ 代表コメント

「観光地だから高い、ではなく。滞在価値に対して合理的であること。

“安いから選ぶ”のではなく、“納得できるから選ぶ”。

石垣島から新しい宿泊モデルを発信していきたいと考えています。」

Island Group株式会社

代表取締役 吉田良平

■ 今後の展開

Island Group株式会社（i-STAY アイステイ）では

観光地の宿泊施設を

「豪華さ」ではなく

「合理性」「生活性」

という視点で再設計。

石垣島を拠点に

長期滞在型宿泊モデルの展開を

今後も進めていく予定です。

■ 施設概要

施設名

コート・エトワレ・マエザト 4階

客室数

全39室（シングル～3LDK）

所在地

沖縄県石垣市真栄里201-1

公式サイト

https://www.etoware.jp

※公式サイトより空室検索・予約可能

各種予約サイト

Booking.com

https://www.booking.com/hotel/jp/koto-etoware-maezato.ja.html

▪️会社概要

運営会社

Island Group株式会社



宿泊事業ブランド

i-STAY（アイステイ）



所在地

〒907-0004

沖縄県石垣市字登野城1251番地6



代表者

吉田 良平



事業内容

宿泊施設運営

宿泊施設清掃

施設開発

行政書士業務（旅館業許可・民泊届出等）



公式サイト

https://i-stay.co.jp

宿泊予約サイト

https://booking.i-stay.co.jp

お問い合わせ

island@i-stay.co.jp