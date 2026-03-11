ミカン下北開業４周年記念イベント「実験中展 -立入解禁- 」を開催！

株式会社京王ＳＣクリエイション

株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司）は、株式会社京王ＳＣクリエイションが運営する京王井の頭線下北沢駅の高架下施設「ミカン下北」の開業４周年を記念して、３月２０日（金・祝）～３月３０日（月）の１１日間、さまざまな実験や挑戦が施設内で同時に展開されるイベント「実験中展-立入解禁-」を開催いたします。

ミカン下北は開業から４年間、“新しい挑戦や実験を応援する場”として、下北沢で「やってみたい」思いをもった様々な企業・団体・個人と深く連携し、ともに進化をしてきました。単なる商業施設にとどまらず、多様なステークホルダーとの共創を通じて、街の活性化と新たな価値創造を目指す「実験の場」として歩みを進め、開業から４年を迎えます。

これまで数多くの実験的なイベントを積み重ねてきた当施設において、本イベント開催期間中は、施設の各店舗をはじめ下北沢で活動する個人や団体のほか、地域にとどまらず、下北沢という街で実験的な取り組みをしたいという思いを持ったプレーヤーたちが主催者となり、ミカン下北の通路や店舗、壁面などあらゆる場所を最大限に活用して、多角的な実験を繰り広げます。来場される方々は、普段は触れられない実験的な瞬間に立ち会い、各実験に参加し、自らが実験の当事者として参画することも可能です。

ミカン下北は、今後も下北沢の「実験の場」として、まちを起点にひろがる実験や挑戦を応援してまいります。

以下で、イベントの詳細をご紹介いたします。

１．「実験中展-立入解禁-」について

（１）開催期間

３月２０日（金・祝）～３月３０日（月）

（２）開催場所

ミカン下北施設内共用部および対象飲食店舗（最寄り駅：京王井の頭線下北沢駅）

（３）イベントキービジュアル

《イベントキービュジアル》

２．「実験中展-立入解禁-」常設イベントコンテンツ

（１）「ミカン下北」飲食店舗での実験メニュー提供

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_1_516bcb598316cc7eab8fdcfb9007911c.jpg?v=202603110251 ]

（２）CREATIVE WALL

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_2_1541562be06532567464225d3c961838.jpg?v=202603110251 ]≪ＭＵＲＡＬ ＭＥＤＩＡ＠ミカン下北 での過去のライブペイントの様子≫

（３）マーダーミステリー×ミカン下北

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_3_694a814830c2fe004415c22bb155c046.jpg?v=202603110251 ]

※内容については一部変更の可能性がございます。

（４）読む実験中展『いつまでも未完成な私へ』

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_4_e985439496f9fb82e4204bcd0f677088.jpg?v=202603110251 ]≪いつまでも未完成な私へ≫

３．「実験中展-立入解禁-」期間限定イベントコンテンツ

（１）リアル謎解きイベント「下北沢タイムスリップ」-過去に囚われし男を救え-

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_5_84c6ac4fd477da191b4718ea55c39fa0.jpg?v=202603110251 ]

（２）”下北で働く人”公開スナップ撮影「Photo at SHIMOKITA-Working in Shimokitazawa」

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_6_8104010d2c1c46af17a9f2a198776fb2.jpg?v=202603110251 ]

※撮影データは後日メールにてお送りいたします。

※お一人様1枚を予定しております。

（３）三社合同公開勉強会 Craft Session #0

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_7_78a64b0c90347bd99b3b3fc4aac4bde6.jpg?v=202603110251 ]≪イベントキービジュアル≫

（４）シェアプレイス下北沢ガレージセール

・内容：

下北沢のシェア型賃貸住宅「シェアプレイス下北沢」が、３日限りのマーケットに変身！住人こだわりの一点物のハンドメイド雑貨や古着が並びます。お買い物の相棒には、丁寧に淹れた香り高いコーヒーを。下北の日常ゆるくて特別な時間。どなたでもお気軽に、お家へ遊びに来る感覚でお越しください！

・開催日：３月２０日（金・祝）～３月２２日（日）

・開催時間：１１：００～当日分終了まで

・場所：ミカン下北A街区１階「東通り沿いPOPUPスペース」

・主催：シェアプレイス下北沢入居者有志

≪シェアプレイス下北沢 ガレージセール≫

（５）PANCETTA LAB by PANCETTA

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_8_9b382a8c8e85142beef96572d6478f64.jpg?v=202603110251 ]

（６）古着ンピック２０２６

・内容

１分間で何枚古着を重ね着できるかを競う競技。参加賞は着た古着の中から１枚、優勝賞品は着た古着全部。過去最高記録は１４枚！

・開催日時：３月２８日（土）１４：００～１５：００

・場所：ミカン下北A街区「ダンダン」

・主催：合同会社Business Amplify Lab

《古着ンピック２０２５実施の様子》

（７）JAM LABO Prod.By Eresia

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/36_9_dd07f9fb7e143825e3e67f3cf6b3a617.jpg?v=202603110251 ]

※画像はイメージです。

≪セッションのイメージ≫

【参考１】株式会社NOMAL ART COMPANY

オフィスへのアート施工のスペシャリスト集団。 アートで働く人の創造性を刺激する、イノベーティブ・オフィスへ。個性豊かなアーティストがウォールアートを施工します。自由な発想から生まれるアートは、空間に唯一無二の力を持たせ、言葉より雄弁に企業の個性を語ります。私たちは美しいだけではなく意味あるアートを空間に提供し、 人が創造性を自由に羽ばたかせられる世界を目指します。

・HP：https://nomalartcompany.jp/

【参考２】株式会社Sally

「自分が主人公になれる物語体験」を制作する企業です。実在の商業施設を舞台に役者と対話する「周遊型イマーシブ」という独自のジャンルを確立し、過去作『落掌』や『密行喩送』など、参加者の選択が結末を変える緊迫した体験を提供し続けています。

・HP：https://sally-inc.jp/

【参考３】ツギタシ

ツギタシとは、俳優・難波なうと脚本家・蓮戸良によって立ち上げられた演劇プロジェクト。同年代の二人がそれぞれに見てきた光景や抱えてきた感情を共有し、想いを“継ぎ足す”ようにして作品を立ち上げていく。今年８月、下北沢を拠点とする本多劇場グループ運営の新宿シアタートップスにて、旗揚げ公演を予定しています。

・HP：https://www.ruby-parade.com/lp/tsugitashi2026/

【参考４】株式会社Cosmic Magic

株式会社Cosmic Magicは、科学技術とエンターテインメントを融合させた、画期的でオリジナルな体験を提供する企業です。オリジナル作品「HAZE coffee」はSNSで話題沸騰、関連ポストのインプレッションは１.５億を超え、大ヒット。SNSでバズる仕掛けと満足度の高い体験制作を得意としています。

【参考５】海野名津紀（けんぴ。）

「深い物語没入体験」を軸に、ストーリーのある謎解きイベントや脱出ゲームなどの体験型コンテンツを手がける謎解きクリエイター。謎解き・シナリオを担当した代表作として、「板橋周遊×AR謎解き『チ。 ―地球の運動について―』不正解は、無意味を意味しない。」や「没入体験型謎解き『STEINS;GATE 不可侵領域のカルキノス』」などがございます。

・HP：https://kempi-nazo.com

【参考６】是永日和

2000年愛知県出身。2022年10月に個展『日日是好日』を開催。下北沢を拠点とするミュージシャンやお笑い芸人のビジュアル写真やMVをはじめ、ひとびとの魅力的な表情や一瞬を切り取る広告撮影などを手がける。Webメディア「東京都実験区下北沢」でも撮影を行うなど、下北沢に縁深く、今注目を集める新鋭の写真家。

・Instagram：https://www.instagram.com/hiyori_korenaga

・X：https://x.com/hiyorikorenaga

・HP：https://korenagahiyori.com/

【参考７】IWS(I am Working in Shimokitazawa)

これまで働くイメージの少なかった下北沢で、働く価値をさらに高めるため、「I am working in shimokitazawa 」をテーマに、継続して実験を行っています。２０２２年に“下北沢で働きたくなる実験”、２０２４年には“下北沢でどのような人が働いているのか可視化する実験”、２０２５年には“街の各所で働く個性溢れるワーカー同士の交流を促進することで更なる価値を生み出す実験”を実施いたしました。

【参考８】Konel

“Good Singularity” を掲げ、日本 / NY / ミラノを拠点に活動するクリエイティブカンパニー。デザインとテクノロジーを融合させ、文化と発明の交差点となるプロジェクトをつくる。ブランディング、研究開発、新規事業支援のほか、イノベーションメディア “知財図鑑“を運営しています。

【参考９】AID-DCC

AID-DCCは、企業や社会の「AID＝助力」となるべく、多岐にわたる領域・表現・技術を駆使したソリューションで課題解決を図るクリエイティブカンパニーです。東宝グループ所属。

【参考１０】Think & Craft

テクノロジーを起点としたデジタルクリエイティブチーム。プランニング、プロデュース、デザイン、技術（エンジニア）の精鋭が集結し、映像や体験型コンテンツなど企画から制作までを一気通貫で手掛けています。

【参考１１】シェアプレイス（株式会社リビタ）

プライベートな時間が守れる個室とコミュニティが広がる共有スペースを合わせ持つ新しい暮らしの空間を提供します。近すぎず遠すぎない人との距離設計、顔が見える運営体制、しっかりとした清掃・防犯など、１８年以上の実績を持つからこそできる、一人ひとりに快適なシェア型賃貸住宅です。

・HP：https://www.share-place.com/

【参考１２】PANCETTA（パンチェッタ）

「生きることを、面白がる」をテーマに、心と身体で演じるパフォーマンスを展開するユニット。表現の中でも特にコミュニケーションを大切にし、様々な場で様々な人々との創作を通じて、新たな表現を探し続けています。日常にある当たり前を新たな視点で面白がり、独特の世界を表現します。

・HP：https://www.pancettapancetta.com/home

【参考１３】Eresia（エレジア）

Jazz HipHopバンド Eresia（エレジア）。JazzやHipHopをルーツに持つメンバーが集まり、即興性とグルーヴを軸に、ジャンルにとらわれない音楽表現を実験しています。Robin Club、神楽音、月見ル君思フなど都内各所でのライブを重ねながら、mona records、RPM、Coasterといった下北沢を拠点に、街に根ざした活動を継続。下北沢にゆかりのあるバンドとして、音楽と街のカルチャーをつなぐ存在として歩んできました。２０２５年２月には新曲「Bless Me (Re:Start)」をリリース。

・HP：https://www.eresia-official.com/

【参考１４】「ミカン下北」施設概要

（１）施設名称：ミカン下北

（２）開 業 日：２０２２年３月３０日（水）

（３）各街区位置図：

（４）物件概要：

（５）コンセプト：

ミカン下北は「ようこそ。遊ぶと働くの未完地帯へ。」というプロジェクトコンセプトの下、下北沢の自由で雑多な空気の中で、多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合い、予想もつかない何かが生まれる場所を目指し、２０２２年３月に開業しました。施設名称である「ミカン下北」には、多様な文化が交差し、絶えず自由に編集され、変わり続ける、つまり“常に未完である”ことに下北沢の普遍的な魅力を見出し、未完ゆえに生まれる新たな実験や挑戦を促す想いが込められています。

（６）公式ホームページ：https://mikanshimokita.jp/

（７）公式Youtube：https://www.youtube.com/mikanshimokita

（８）公式X：https://twitter.com/mikan_shimokita

（９）公式Instagram：https://www.instagram.com/mikan_shimokita/

≪ロゴデザイン≫

【会社概要】

（１）社名 株式会社 京王ＳＣクリエイション

（２）代表者 代表取締役社長 小堺 健司

（３）本社 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目２番地２

（４）設立 ２０２４年４月１日（京王電鉄１００％出資）

（５）事業内容 商業施設運営事業、駐車場運営事業、コインロッカー事業 ほか

（６）ホームページ https://www.keiosc.co.jp/