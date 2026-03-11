南海電鉄直営ホテル「チサン スタンダード 大阪新今宮」が通天閣のパートナーホテルになります

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）がは南海電気鉄道株式会社（代表取締役社長：岡嶋 信行）より委託を受けて運営しているホテル「チサン スタンダード 大阪新今宮」はにおいて、通天閣観光株式会社（代表取締役社長：高井隆光）とパートナーシップを締結し、通天閣のパートナーホテルとなります。同ホテルは、通天閣から徒歩約１５分の場所に位置しており、今回のパートナーシップにより、通天閣エリアの回遊向上に寄与するとともに、訪れる方々により快適で楽しい体験を提供することを目的としています。

本日（３月１１日）から、通天閣展望台チケットが付いた宿泊プラン「まいど通天閣プラン」（４月１日分より予約可能）をホテル公式サイト等で販売します。 通常、通天閣展望台チケットの購入には日時指定が必要ですが、本プランの通天閣展望台チケットでは日付のみの指定で、時間指定の必要がありません（混雑時はお待ちいただく場合があります）。また、当プランを予約いただいたお客さま先着３００名にビリケンピンバッジをプレゼントいたします。さらに、４月１日からはホテルフロントにて宿泊客を対象に、通常、大人１，５００円の展望台入場チケットを１，２００円で購入できる割引販売も行います。

また、３月１４日からホテル館内には通天閣や、通天閣の福の神である「ビリケンさん」をモチーフにした装飾を施し、通天閣周辺のマップやフォトスポットなどを設置します。ホテルから通天閣へ向かうワクワク感を演出し、お客さまをお迎えします。

１階ロビー（イメージ）２階レストラン（イメージ）

南海電鉄は、２０２４年１２月４日に通天閣観光の株式を取得しグループ化して以来、共に未来を切り開く“パートナー”として、当社グループの果たすべき使命を意思統一して事業を進めてきました。具体的には、新今宮駅の副駅名「＃まいど通天閣」導入や、鉄道乗車券と通天閣展望台の入場券をセットにした「Let‘ｓ Ｇｏ！通天閣チケット」などの企画乗車券の販売のほか、デジタルスタンプラリーを活用した回遊施策などを展開してまいりました。通天閣・公共交通・不動産といった多様なリソースを掛け合わせ、「グレーターなんば」構想をはじめとしたエリア戦略を推し進めることで、企業価値の向上と大阪のさらなる発展を目指しています。本取り組みもその一環です。今後も難波・新世界エリアから様々なコンテンツを発信し、話題性の創出、エリアの活性化に取り組んでいきます。

１．特別宿泊プランの販売

（１）プラン名

展望台チケット付宿泊プラン「まいど通天閣プラン」

（２）プラン特典

ホテルフロントで通天閣展望台チケットをお渡しします。

通常、通天閣展望台チケットの購入は日時指定が必要ですが、本プランでは日にちのみのご指定で、好きな時間に入場可能です。

また、当プランの発売を記念して、当プランを予約いただいたお客さま先着３００名にビリケンピンバッジをプレゼントいたします。

（３）予約開始日時

２０２６年３月１１日（水）１４時～（４月１日分より予約可能）（４）予約方法

「チサン スタンダード 大阪新今宮」

公式HP（https://www.solarehotels.com/hotel/osaka/cs-os/） または、各種旅行サイトでご予約いただけます。

２．宿泊客への通天閣展望台チケット割引販売

ビリケンピンバッジ

（１）販売商品

通天閣展望台入場券 大人（１５歳以上）１，２００円、子ども（５～１４歳）６００円

※通常料金 大人１，５００円、子ども８００円 （全て税込表記）

（２）販売開始日

２０２６年４月１日

（３）購入方法

フロントでスタッフにお声掛けいただくと、宿泊したお客さま専用のオンライン販売サイトをご案内します。

３．ホテル館内装飾

ホテル館内に通天閣やビリケンさんの装飾を施します。通天閣周辺マップやフォトスポットなども設置。ホテルから通天閣へ向かうワクワク感を醸成します。

【ご参考】「チサン スタンダード 大阪新今宮」概要

エレベーターを通天閣のモチーフで装飾（イメージ）ミラー越しに写真が撮影できるフォトミラーアート（イメージ）

JR・南海電鉄「新今宮駅」より徒歩１分。大阪のシンボル・通天閣のある新世界へは徒歩圏内で、大阪観光やビジネスの拠点に最適なホテルです。南海電鉄がソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社と運営管理契約を締結のうえ、２０２２年２月にオープンしました。

所在地 大阪府大阪市西成区花園北一丁目２番２３号

規模 地上１３階

開業日 ２０２２年２月２５日

客室数 １８５室

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

「雨庵」「ザ・スクエアホテル」「ホテル・アンドルームス」「ロワジールホテル」「ロイヤルパインズホテル」「チサン」など、20のブランドを保有し、22のブランドを運営。国内51カ所で、宿泊部門および売店部門・料飲部門・大浴場・スパの運営やフランチャイズ展開などのホテル事業を展開しています。（2026年3月11日現在）

公式サイト：https://www.solarehotels.co.jp

