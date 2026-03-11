東京サマーランドの2026年シーズンが3月20日(金・祝)スタート！！

株式会社東京サマーランド

「“With Nature”水と緑の冒険リゾート」をコンセプトとする株式会社東京サマーランド（東京都あきる野市、代表取締役社長 武市 敬）は、2026年3月20日(金・祝)より、2026年シーズンの営業を開始いたします。

来園チケット「１Dayパス」は事前購入制となっており、3月13日（金）午前0時より販売開始いたします。季節を問わず水あそびを楽しめるドーム内のプールやウォータースライダー、大自然に囲まれた遊園地のアトラクションをご利用いただけます。

また、春の風物詩として親しまれてきたキッズダンスイベントは今回で21回目を迎え、名称を

「Dance Dream Festival（ダンスドリームフェスティバル）」と改めました。

夏季には、2024年にオープンし、2025年も延べ42万人が利用した、波のプールと流れるプールが融合した東京サマーランド史上最高の冒険体験型プール「MONSTER STREAM(モンスターストリーム)」を含む全てのプール・アトラクションをお楽しみいただけます。

東京サマーランドの2026年シーズンを、ぜひお楽しみください。

大迫力の屋内プールから自然いっぱいの遊園地まで東京サマーランドで１日を遊びつくそう！

●アドベンチャードーム

リゾート感あふれるアドベンチャードームは雨が降っても楽しめる大迫力の屋内プールエリア。

コバルトビーチ

ロックビーチ

Tikiスライド

●ファンファンタウン

子様から大人まで楽しめるアトラクションが充実した自然いっぱいの屋外遊園地エリア。

スーパーバウンティ

メリーゴーランド

ファンコプター

●アドベンチャーラグーン ※6月土日オープン予定（一部ウォータースライダーを除く）

水の冒険が楽しめる緑に囲まれた屋外プールエリア。

グレートジャーニー

アクアファン

スーパーモンキーフロート

●ワイルドマウンテン

東京サマーランドで最もエキサイティングな体験ができるエリア。

DEKASLA（デカスラ）

GWおよび夏季期間のみの営業

MONSTER STREAM（モンスターストリーム）

夏季期間のみの営業

スターホイール

未来のスターはここから生まれる！「Dance Dream Festival 2026」 開催！

春の風物詩として今年で21回目の開催を迎えるキッズダンスイベントが、「Dance Dream Festival（ダンスドリームフェスティバル）」へと名称を改め、新たな歩みを開始します。

本イベントは、「ダンスが大好きな子供たちに大きな舞台で踊らせてあげたい！」という想いから始まりました。今年は開催6日間で延べ48チーム42スクールが出演し、中学生以下の様々なジャンルのダンスチームが、日頃の練習の成果をお客様の前で披露いたします。

未来のスターたちによる熱気と感動に満ちたステージを、ぜひご覧ください。

前回のダンスイベント（2025年）の様子１.前回のダンスイベント（2025年）の様子２.

【イベント概要】

■開催期間 2026年3月21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日（日）

4月4日（土）・5日（日） （計6日間）

■開催時間 各日2部制

第1部 11：15～12：50

第2部 14：15～15：50

■開催場所 アドベンチャードーム内 プールサイドステージ

■出演組数 1日8チーム 6日間合計48チーム42スクール

■コンセプト

本イベントは、「ダンスが大好きな子供たちに大きな舞台で踊らせてあげたい」、「思い出に残る舞 台を提供したい」という思いから始まりました。中学生以下であれば経験やジャンルも関係なく、どんなチームでも参加できるイベントとなっております。（コンテストや順位形式ではありません。）

※イベントの参加応募は終了しました。

営業概要（2026年3月20日～5月31日）

■営業時間

■休園日

3月： ～19日、23～27日

4月： 火～金（※1～3、28～30日は営業）

5月： 火～金（※1・5・6日は営業）

■料金

●ご入園には、「来園日指定チケット（1Dayパス）」が必要です。事前に電子チケットをご購入いただくか、お近くのコンビニエンスストアでお買い求めください。

●チケットは、一週間前の午前０時より電子チケット販売サイト、またはコンビニエンスストアで販売いたします。詳しくは公式 HP でご確認ください。（https://www.summerland.co.jp/price/(https://www.summerland.co.jp/)）

●混雑緩和のため、販売枚数の上限を設けております。あらかじめご了承ください。

●園内チケット売場での販売（当日券販売）は実施いたしません。

●掲載内容は変更の場合があるため、ご来園前に最新情報を公式HP(https://www.summerland.co.jp/)にてご確認ください。

■駐車料金

◇乗用車1台 平日1,500円 土日祝2,000円

■交通のご案内

◇電車・バスをご利用の場合

JR・京王八王子駅より路線バス約35分

JR五日市線秋川駅より路線バス約10分

◇お車をご利用の場合

中央道八王子IC（都心方面からは第2出口）より約8km

圏央道あきる野ICより約0.5km