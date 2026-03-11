『タリーズコーヒー』にてフルッタフルッタのアサイー使用の季節限定ドリンク「ハニーアサイースワークル(R)」が3月18日（水）から全店で期間限定販売開始

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠、以下当社）の濃厚なアサイーを使用した「ハニーアサイースワークル(R)」がタリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：内山修二）より2026年3月18日（水）から季節限定で販売されますことをお知らせいたします。

“アサイー”はブラジル原産のアマゾンフルーツで、その栄養価の高さが注目されスーパーフードとも呼ばれています。タリーズ社ではカフェチェーンとしてはいち早く“アサイー”に着目され、2005年からドリンクやスイーツメニューとして導入されてきました。

今回は“HONEY LOVERS”と題し、タリーズコーヒーで販売されているオリジナルハニーを使用したシーズナルドリンクの1つとして販売されます。定番の「ハニーミルクラテ」をはじめ、タリーズ社ならではの、はちみつのやさしい甘さを主役にしたラインナップとなり、アサイーとストロベリーのさわやかなベースに、はちみつをトッピングした春を感じる華やかなフローズンドリンクです。忙しい朝の朝食がわりや小腹が空いた時のスイーツなど、さまざまなシーンでお楽しみください。

■商品概要

「ハニーアサイースワークル(R)」

【価格】Tallサイズのみ650円（税込）

【発売日】2026年3月18日（水）

【取扱店舗】タリーズコーヒー全店舗 ※一部取扱いをしていない店舗がございます。

【詳細】https://www.tullys.co.jp/

■商品特徴

濃厚なフルッタアサイーと甘酸っぱいストロベリーを合わせたさわやかなフローズンに、やさしい甘さのはちみつをトッピングし、フルーティな味わいと、すっきりとした飲み心地の中にほのかなコクを感じられる、この春に飲みたい華やかなフローズンドリンクです。

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。