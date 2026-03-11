「ハニーハニーミルクラテ」「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」などを3月18日（水）より発売

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:内山修二）は、3月18日（水）より季節限定ドリンク3品やフードを発売します。

今回は “HONEY LOVERS”と題し、店舗でも販売しているタリーズオリジナルハニーを使用したシーズナルドリンクが季節限定で登場します。「新しい“いつもの”をタリーズで」をテーマに、定番の「ハニーミルクラテ」をはじめ、まろやかな甘さが広がる、はちみつ仕立てのラインナップをご用意しました。新生活が始まるこの季節、日常に寄り添う春の一杯をお届けします。

■はちみつの甘さを存分に味わう、ご褒美ラテ

芳醇なエスプレッソとコク深いミルクを合わせ、タリーズハニー使用の特製ハニーホイップをトッピングした「ハニーハニーミルクラテ」。はちみつの華やかな香りとやさしい甘さが全体を包み込む一杯に仕上げました。やわらかな口あたりのご褒美ラテで、心ほどけるひとときをお楽しみください。

■紅茶とはちみつが織りなす、贅沢なロイヤルミルクティー

濃く鮮やかな赤い水色が特長のマラウイ産茶葉をブレンドした香り高い紅茶に、ミルクと特製ハニーホイップを重ねた「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」。ひと口目に広がるはちみつの華やかな香りとやわらかな甘み、そして紅茶の豊かなアロマが重なり合い、奥行きのある味わいに仕上げました。デザートのような満足感をお楽しみいただける一杯です。

■アサイー×はちみつの華やかなフローズンドリンク

アサイーとストロベリーを合わせ、甘酸っぱい爽やかな味わいに仕上げた「ハニーアサイースワークル(R)」。トッピングのはちみつのやさしい甘さが果実の美味しさを引き立てる、春の陽気にぴったりなフローズンドリンクです。

＜商品名・価格＞

「ハニーハニーミルクラテ」（HOT/ICED）

Short：620円 Tall：680円 Grande：740円

「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」

（HOT/ICED）

Short：620円 Tall：680円 Grande：740円

「ハニーアサイースワークル(R)」

Tallサイズのみ：650円

■同日より、春のカフェタイムにぴったりなケーキも登場します。

「ミルクレープ ダブルクリーム」

単品：530円 セット：900円～

丁寧に重ねた12層のクレープ生地に、ホイップクリームとカスタードクリームを合わせ、まろやかでリッチな味わいに仕上げました。口どけのよいクリームとしっとりした生地が重なり合う、満足感のある一品です。

「レモンライムミントのタルト」

単品：530円 セット：900円～

レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースに合わせた、爽やかな味わいのタルトです。柑橘のほどよい酸味とミントの清涼感が広がり、すっきりとした後味をお楽しみいただけます。

■3月4日（水）より、コーヒー・紅茶と相性の良いフードも販売中

「クッキークリームチーズケーキ」

単品：520円 セット：890円～

なめらかなクリームチーズのコクに、しっとりとしたココアクッキーの風味が重なり、口いっぱいに広がります。

チーズケーキとクッキーの組み合わせは絶妙です。

「ふわふわマフィン アールグレイ＆ホワイトチョコ」370円

アールグレイが香るふんわり生地に、ごろっとしたホワイトチョコがアクセント。華やかな風味とふわふわ食感がお楽しみいただけます。

「セサミ＆ソルトプレッツェルクロワッサン」360円

香ばしく焼き上げたクロワッサン生地のプレッツェルに、ごまをトッピング。噛むほどに広がるごまの風味と、ほどよい塩味が調和します。

■3月18日(水)より、コーヒーをモチーフにした、手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーションアイテムなどが登場

ご自宅でのコーヒータイムやデスク、アウトドアなど、さまざまなシーンで日常に寄り添うラインナップをご用意しました。タリーズならではのユニークなデザインは、ギフトにもおすすめです。

＜抽出器具モチーフの手ぬぐい＞＜裏面にはイラストが施されています＞

１.「タリーズ手ぬぐい（珈琲時間）」 1,780円

手ぬぐいブランド「かまわぬ」とコラボレーションし、タリーズならではの抽出器具やマグカップなどをモチーフにデザインしました。普段使いはもちろん、ラッピングや飾り掛けなど、さまざまな用途でお使いいただけます。ビーンズと組み合わせて、ギフトとしてもおすすめです。

２.「タリーズオリジナルトライタンドリッパー（アンバー）」 2,100円

誰でも簡単においしく抽出できるよう設計した、タリーズこだわりのオリジナルドリッパー。

やさしい色合いが、コーヒータイムをさりげなく彩ります。

３.「クルクルエコバッグ（珈琲時間）」 2,480円

クルクルと折りたたんでコンパクトに持ち運べるエコバッグ。底マチ付きで容量があり、日常のお買い物にも便利です。手ぬぐいのデザインを一部あしらい、外側には小物の出し入れに便利なポケットを備えました。

４.「ステンレスマグコーヒーメーカー セラミックコート」 3,980円

セラミックコーティングを施した、保温性の高いステンレス製マグ。メッシュフィルター付きで、ペーパーフィルターを使わず約1杯分のコーヒーを手軽に抽出できます。

５.「タリーズFUROSHIKI（珈琲日和）」 1,480円

コーヒー豆やコーヒーチェリーをあしらった、オリジナルデザインのＦＵＲＯＳＨＩＫＩです。落ち着いた色合いで日常使いしやすく、お弁当包みやハンカチ代わりなど、さまざまな用途でお使いいただけます。

