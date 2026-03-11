【3月24日（火）記者発表会】「スポーツ×宇宙」の連携に向けた検討委員会による記者発表会・パネルディスカッション開催決定

スポーツ庁スポーツｘ宇宙 新たなフロンティアへ

スポーツと宇宙、一見すると異なる世界に思えるこの2つには、「極限環境で人の可能性を引き出す」という共通点があります。近年、技術の進展により、両分野の知見が交わることで、これまでにない新たな価値や産業が生まれようとしています。

この度、「スポーツ×宇宙」の連携に向けた検討委員会の報告を発表するとともに、トップアスリートや宇宙飛行士、有識者、民間企業などでの議論を通じて、両分野の融合が切り拓く未来の可能性をわかりやすく紹介するための記者発表会とパネルディスカッションを3 月24日（火）に開催することとなりました。

スポーツと宇宙が出会うことで広がる、新たなフロンティア。その最前線を体感できる機会として、ぜひご参加ください。

■タイトル スポーツ×宇宙 新たなフロンティアへ

■主 催 スポーツ庁、一般社団法人クロスユー

■協 力 文部科学省、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）

■日 時 令和８年３月24日（火）14:00～18:00

・メディア受付13:30/メディアブリーフィング13:50

・第1部記者発表会：14:05～15:05

・第2部パネルディスカッション：15:30～17:30

■会 場 X-NIHONBASHI TOWER（日本橋三井タワー 7階）

https://www.crossu.org/about/outline/#access

≪※※本イベントは、メディア取材を受け付けいたます。※※≫

■プログラム（https://www.crossu.org/event/260324it/）

第１部「スポーツ×宇宙」の連携に向けた検討委員会 記者発表会

【登壇者】

阿部 貴宏 ：JAXA 有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット宇宙飛行士健康管理G長/宇宙飛行士運用G長

奥野 真 ：JAXA 理事

金岡 恒治 ：早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

久木留 毅 ：独立行政法人日本スポーツ振興センター理事（ハイパフォーマンススポーツ・研究担当）、ハイパフォーマンススポーツセンター長／国立スポーツ科学センター所長

関根 康人 ：東京科学大学 地球生命研究所所長・教授

武部 貴則 ：東京科学大学 総合研究院 教授／大阪大学 大学院医学系研究科 教授

津下 一代 ：女子栄養大学 教授

速水 聰 ：JAXA 有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット宇宙飛行士健康管理G フライトサージャン

久留 靖史 ：JAXA 有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット長

松尾 知明 ：労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 人間工学研究グループ 上席研究員

松崎 一葉 ：筑波大学 産業精神医学宇宙医学グループ 名誉教授

室伏 広治 ：東京科学大学 副学長

山田 深 ：杏林大学 医学専攻 リハビリテーション医学分野 教授

山田 陽介 ：東北大学 大学院医工学研究科 スポーツ健康科学 教授

米津 雅史 ：一般社団法人クロスユー 事務局長

第２部 パネルディスカッション

パネルディスカッション １.

「宇宙とスポーツが出会うとき、ビジネスがどう創出されるのかー センシングと遠隔技術が拓く”新たな産業の展開”ー」

【登壇者】

関根 康人 ：東京科学大学 地球生命研究所所長・教授

山田 深 ：杏林大学 医学専攻 リハビリテーション医学分野 教授

山田 陽介 ：東北大学 大学院医工学研究科 スポーツ健康科学 教授

菊川 裕也 ：株式会社ORPHE 代表取締役社長

三寺 歩 ：ミツフジ株式会社 代表取締役社長

パネルディスカッション ２.

「極限環境で”直観”はどのように発揮されるのか ー トップアスリート・宇宙飛行士に学ぶ ー」

【登壇者】

久木留 毅 ：独立行政法人日本スポーツ振興センター理事（ハイパフォーマンススポーツ・研究担当）、ハイパフォーマンススポーツセンター長／国立スポーツ科学センター所長

松崎 一葉 ：筑波大学 産業精神医学宇宙医学グループ 名誉教授

室伏 広治 ：東京科学大学 副学長

木村 敬一 ：パラ水泳日本代表（パラリンピック金メダリスト）／東京ガス株式会社

TAKUMI ：THE JET BOY BANGERZ／CyberAgent Legit

辰野 勇 ：モンベルグループ代表（創業者）／京都大学特任教授

山崎 直子 ：宇宙飛行士／一般社団法人Space Port Japan 代表理事

■取材について

・取材を希望される場合、３月18日（水）12：00までに、以下URLからご登録願います。

・第１部記者発表会の一部の登壇者への囲み取材も検討しております。ご希望される場合は、取材登録フォームにご記入をお願いいたします。

・取材希望が多数の場合は、調整させていただく場合がございます。その場合は個別に御連絡をさせていただきます。

・会場の規模の関係で、登録されていない方は入室できない可能性がありますので、取材を希望される場合は必ずご登録ください。

・駐車場のご用意はございません。

登録用フォームのURL：

https://forms.office.com/r/8Z6VqQsa2D(https://forms.office.com/r/8Z6VqQsa2D)

〈報道関係者様からのお問い合わせ先〉

＜スポーツに関する担当＞ スポーツ庁健康スポーツ課

担当：菅原、見供、西辻（内線4140）電話番号：03-5253-4111（代表）

＜宇宙に関する担当＞ 研究開発局研究開発戦略官（宇宙利用・国際宇宙探査担当）付

担当：佐孝、富田（内線4154）電話番号：03-5253-4111（代表）

＜クロスユー・会場に関する担当＞ 一般社団法人クロスユー（広報事務局）

担当：宮本 電話番号：03-6875-5596