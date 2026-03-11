STORMで使える限定クーポンコードを「イヤバズ」が配信開始｜人気の『鏡界』『幻界』シリーズなど新品PCがお得に。

合同会社気づけば

ゲーミングPCのクーポン・セール情報メディア「イヤバズ(https://eb.good-gamers.jp/)」（運営：合同会社気づけば、代表：福田貫太）は、株式会社アイティーシーが運営するBTOブランド「STORM（ストーム）(https://www.stormst.com/)」で使える、読者限定独自クーポンの配布を開始しました。

SNSや口コミで話題の「鏡界」「幻界」シリーズをはじめとしたSTORMの新品PC購入時に利用でき、デザイン性と性能を両立したPCをお得に手に入れたいユーザーをサポートいたします。

本クーポンは、姉妹サイトであるゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」でも使用することが可能です。

■ イヤバズ&gg限定STORMクーポン概要

提携先： STORM

対象製品： STORM公式サイトで販売されている新品PC

クーポン内容： 1,000円OFF

有効期限： 2026年3月31日（火）23:59まで

利用方法： イヤバズ内のSTORMクーポン記事(https://eb.good-gamers.jp/storm-sale/)に記載のクーポンコードを入力

注意事項： 本クーポンはイヤバズ&gg独自の提携によるもので、STORM公式キャンペーンとは異なります。

詳細を見る :https://eb.good-gamers.jp/storm-sale/

■ 話題の「白いゲーミングPC」や「木製PC」も対象に

STORMは、フロント・サイドの2面強化ガラスを採用した「鏡界」「幻界」シリーズや、インテリアに馴染む木製フロントパネルを採用した「新界」シリーズなど、デザイン性の高いゲーミングPCで高い支持を得ています。今回の限定クーポンにより、これらの人気モデルをさらに手に取りやすい価格で提供いたします。

■ 今後の取り組み

今後も主要なBTOメーカーとの連携を拡大し、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアとして、最新のセール情報や独自の特典をリアルタイムでお届けしてまいります。ユーザーが最短で“自分にとっての最安値・最適の1台”にたどり着ける体験を追求していきます。

■ 運営者情報

【イヤバズについて】

PC選びをもっと楽しく、もっとお得に。 イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報を網羅しています。

公式サイト：https://eb.good-gamers.jp/

【ggについて】

「goodな選択を、すべてのgamerに。」 上記のコンセプトのもと、ggはゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトとして2025年10月にリリースされました。今後も対応メーカーの拡充や、ユーザーの購買をサポートする機能のアップデートを続けてまいります。

サイトURL： https://good-gamers.jp/

STORM掲載ページ： https://good-gamers.jp/desktops/storm/

【会社概要】

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811