Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るトルコ共和国のフラッグキャリア、ターキッシュ エアラインズと、関西広域の観光振興を担う関西観光本部は、2025年大阪・関西万博後および2030年に向け、関西地域へのインバウンド観光を一層強化することを目的とした包括的パートナーシップに関する覚書（Memorandum of Understanding）を締結しました。

本覚書では、2025年の大阪・関西万博がもたらした機会を活かし、関西地域全体への外国人訪問客を増やし、長期的に広域圏の経済効果を最大化することを目指します。

本取り組みは、2023年末に再開した関西国際空港（KIX）―イスタンブール空港（IST）間のターキッシュ エアラインズ直行便運航を契機として、さらなる連携を深めるものです。ターキッシュ エアラインズは、イスタンブールをハブとする強固なグローバルネットワークを通じ、欧州をはじめとする世界各地から関西への安定的な送客基盤を有しており、関西地域へのインバウンド拡大に貢献してまいります。

本覚書について、ターキッシュ エアラインズ 日本支社長 アフメット・トゥージュは次のように述べています。

「ターキッシュ エアラインズは、これまでも文化と大陸を結ぶ架け橋としての役割を果たしてまいりました。今回、関西観光本部との戦略的パートナーシップをさらに発展させる新たな一歩を踏み出せることを大変嬉しく思います。132カ国を結ぶ当社のグローバルネットワークを活かし、イスタンブールのハブ機能を通じて世界の旅行者を関西へと繋いでまいります。市場知見の共有や連携強化を通じ、関西地域におけるインバウンド観光の持続的成長と地域経済の発展に意義ある貢献をしていきたいと考えております。」

また、一般財団法人関西観光本部 代表理事・専務理事 加藤 進氏は、次のようにコメントしています。

「本覚書の締結は、2025年大阪・関西万博後、さらには2030年を見据えた関西の国際的プレゼンス拡大に向けた重要な節目となります。ターキッシュ エアラインズが有する比類なき国際ネットワークは、欧州をはじめとする各地域からの訪問者誘致において大きなゲートウェイとなります。今後、緊密に連携しながら、関西の多様な文化、歴史、食の魅力を世界に発信し、インバウンド観光による経済効果の最大化を目指してまいります。」

本戦略的パートナーシップでは、132カ国・世界356都市に広がるターキッシュ エアラインズの広範なグローバルネットワークを活用し、関西の魅力を広く発信していきます。イスタンブール・ハブを経由した優れた長距離輸送力と高い接続性を強みに、欧州を中心とする主要海外市場において関西の存在感を一層高めてまいります。

さらに、関西の豊かな歴史、深い伝統、世界的にも評価の高い食文化といった魅力を打ち出す海外共同プロモーション施策を展開予定です。これらの文化的資産は、トルコと同様に長い歴史に裏打ちされた奥行きを有しており、世界の旅行者の関心と高い親和性を持つものです。

加えて、大阪や京都にとどまらず、福井、滋賀、奈良、和歌山、兵庫、徳島、鳥取といった関西広域への周遊促進にも注力し、滞在期間の長期化と地域経済への波及効果の拡大を図ります。

本覚書は、法的拘束力を伴わない協力意思の表明であり、相互の関心および共通の戦略目標に基づく連携の枠組みを定めるものです。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、531機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界132ヶ国356空港、国際線303路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com/

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7837本のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。 詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。