Japan Asset Management代表が日本文理大学の「スポーツ経営学」に登壇

株式会社 Japan Asset Management

総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人の株式会社Japan Asset Management（所在地：東京都新宿区、代表取締役：堀江智生、以下「当社」）は、2026年1月22日、学校法人文理学園 日本文理大学（所在地：大分県大分市、理事長：菅貞淑、以下「日本文理大学」）にて実施された「スポーツ経営学」の講義に、当社代表の堀江智生が登壇したことをお知らせします。

本講義は、当社と日本文理大学が推進している「産学一致教育プロジェクト」の一環として行われました。経営経済学部2年生を対象に、プロスポーツ経営の視点から、キャリア形成を考える実践的な授業を行いました。

■連携の背景と目的

日本文理大学では、企業と連携した実践的な教材開発と授業開発を進めています。今回の「スポーツ経営学（2年生）」の講義では、スポーツを「経営・ビジネス」の多角的な視点から捉え、課題解決に向けた実践的なスキルを習得することを目的に、全4回のカリキュラムが組まれました。

最終回となる第4回の講義では、実務家による「生の声」を重視し、当社代表でありプロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」の共同オーナーを務める堀江、横浜GRITSの御子柴高視共同代表、およびスターズ神戸の黒澤玲央代表が登壇しました。

それぞれが自身の経験に基づき、プロチーム経営の実情やキャリア観についての講話を行いました。

■講義当日の内容

■実施概要

■学校法人文理学園 日本文理大学について

- 第1部：キャリアトーク当社代表の堀江、横浜GRITSの御子柴共同代表、スターズ神戸の黒澤代表の3名が、これまでのキャリアや現在の実務、なぜプロスポーツビジネスを選択したかについてお話しました。自身もアイスホッケーの経験を持つ堀江からは、クラブチームオーナーとしての視点を含めたプロスポーツチーム運営の現状をお伝えしました。- 第2部：学生プレゼンテーション・講評「スポンサー獲得に向けた施策」をテーマに、学生が考案した各プロスポーツチーム向けの施策案のプレゼンテーションを実施。登壇した3名の代表により、施策の実現性や現在の業界の状況を踏まえた講評を行いました。- 第３部：パネルトーク「プロスポーツビジネスに従事する魅力」や「スポーツ経営における課題」についてディスカッションを行いました。また、チーム職員に求める人材像や、学生が今準備しておくべきことなど、キャリア形成に関する具体的な助言も行いました 。[表: https://prtimes.jp/data/corp/45241/table/52_1_9fc5add58e0eee2724f09a752ff1e191.jpg?v=202603110251 ]

日本文理大学（1967年創立）は、 「産学一致」「人間力の育成」「社会・地域貢献」を教育理念とし、「人間力と専門能力、職業能力を兼ね備え、地域社会の発展を担う産業人の育成」を目指しています。2014年に文部科学省「大学COC（知の拠点整備）事業」に採択されて以降、独自の課題解決型学修を通した人間力教育を展開しており、2026年4月には産業・技術・理論を横断学修できる「社会デザイン学環」を開設いたします。 これに先駆け、今年度より、教育における実践理論と技術の取り込みを加速させるために、大企業やベンチャー、地域老舗企業まで50社以上の企業と提携した新たな教育プログラムを展開しております。 Japan Asset Management社との取り組みによって、ビジネスの最前線で活躍する実務家による最新の金融・経済動向を踏まえた実践的な新たな経済学の教材開発と、新たな産学一致教育モデルの確立を目指します。

■スターズ神戸株式会社について

「つなぐ人をつくる」をミッションに掲げ、「人づくり」を最大のテーマに2024年5月に設立。2025-2026シーズンよりプロアイスホッケーリーグ「アジアリーグアイスホッケー」に西日本初のクラブとして新規参入。ビジネスサイド、チームサイドとも「TOEIC600点相当以上の最低限の英語力」を参画条件にする。

法人名： スターズ神戸株式会社

所在地： 兵庫県神戸市灘区篠原南町5-3-11

URL ： https://stars-kobe.com

■GRITSスポーツイノベーターズ株式会社について

「夢と生きる活力に満ちた社会を創る」をミッションに掲げ、デュアルキャリアを前提としたプロアイスホッケーチーム・横浜GRITSを2019年に設立し、2020-2021シーズンよりアジアリーグアイスホッケーに参入。 GRIT（やり抜く力）をもって、プロ選手としてのデュアルキャリア実践、地域貢献と競技の普及に邁進しております。

法人名： GRITSスポーツイノベーターズ株式会社

所在地： 神奈川県横浜市中区新山下2-4-3 4F

URL: https://grits-sport.com/

■株式会社Japan Asset Managementについて

Japan Asset Managementは、総合的な金融サービスを提供する資産運用コンサルティング会社です。 2018年2月創業以来、延べ4,450名以上のお客様の資産運用を支援してまいりました。 2023年9月よりNECと資本業務提携を締結し、開始した金融福利厚生サービス「Shines」やアスリート向けの資産運用サービス「アスマネ」、金融教育事業「JAM Academy」など、金融に関する多数の事業を展開しております。「資産運用という良識を、日本の常識にする。」をビジョンに、顧客本位の金融サービスの可能性や新しいあり方を常に追求し、お客様の夢や目標の実現に伴走していきます。

会社名 ：株式会社Japan Asset Management

代表者 ：代表取締役 堀江智生

創業 ：2018年2月

所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー6階

事業内容 ：金融商品仲介業

投資助言・代理業

資産運用コンサルティング業務

登録番号 ：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第837号

URL ：https://www.japan-asset-management.com