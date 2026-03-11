外国人住民を「復興の担い手」に　地域参画を促す

一般社団法人多文化人材活躍支援センター

石川県輪島市に拠点を置く一般社団法人多文化人材活躍支援センター（代表理事：山路健造）は2026年3月17日、同市洲衛の仮設飲食店街「NOTOMORI」において、多文化共生セミナー「外国人住民と顔の見える関係をつくるために」を開催します。能登半島地震の影響により人口減少が進む中、外国人材の重要性が高まっています。一方で、輪島市には国際交流協会や行政の国際課はなく、外国人の相談先がないなど、外国人材受け入れの環境は整っていません。そこで、民生委員や自治会など、地域住民と外国人住民がお互いに見守り合う「顔の見える関係」をつくることを目的に、本セミナーを企画いたしました。ぜひ多くの市民とともに多文化共生について考えられたら幸いです。

能登半島地震後の復興過程において、輪島市では外国人住民の存在がより顕在化しており、地域の担い手としての役割も拡大しつつあります。一方、輪島市では、行政の国際課や国際交流協会がなく、外国人対応をした経験がある方が少ないのが現状です。今後の復興として外国人材の受け入れは必至であり、彼らの安全・安心の環境をつくり、地域住民とお互いに見守り合う「顔の見える関係」が必要であると考えています。 本セミナーは、外国人との共生について、地域福祉・見守り・相談支援の現場に直結する課題として整理し、民生委員等が日常の支援活動の中で外国人住民と適切に関わるための基礎的理解を深めることを目的としています。

日時：2026年3月17日（火）午前10時～正午

会場：NOTOMORI

形式：対面

参加費：無料

下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/gZxozZuHJC5pyFFu9

プログラム構成

第1部｜輪島市の外国人の現状と今後のプロジェクトについて（20分）

一般社団法人多文化人材活躍支援センター代表理事 山路健造

第2部｜外国人支援有識者による鼎談（60分）

登壇者１.：田村 太郎 氏（一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事）

登壇者２.新居 みどり 氏（NPO法人国際活動市民中心（CINGA） コーディネーター）

登壇者３.上原ジャンカルロ氏（甲賀市市民活動推進課多文化共生推進室係長）

第3部｜輪島の外国人住民受け入れの現状共有（30分）

「輪島で暮らし、働く ― 外国人住民のリアル」

登壇者：フィリピン人配偶者 富成ジュリー氏

多文化人材活躍支援センター 大下百合野

モデレーター：明木一悦氏（MDST代表）

宮田妙子氏（NGOダイバーシティとやま代表理事、富山国際学院理事長）

一般社団法人多文化人材活躍支援センター

■一般社団多文化人材活躍支援センターとは

設立：2023年10月24日

活動内容：

避難民支援事業・・・ウクライナ避難の支援、ほかの難民支援に関する研究

外国人材定住支援事業・・・外国人材の留学や就労などのサポート

総務事業・・・ファンドレイジング、ガバナンス・コンプライアンスの整備

所在地：〒840-0813 佐賀市唐人2-5-25

代表理事：山路健造

電話番号：080-8832-4576

URL：https://tabusapo.org/

メールアドレス：office@tabusapo.org

https://prtimes.jp/a/?f=d132423-10-7983aab6dcc2ef7cdb6d4bfcc39d1899.pdf