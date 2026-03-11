【3/17（火）福岡開催】株式会社AX、代表・石綿文太が「REALVALUE×知足 福岡イベント」に登壇。″社長依存からの脱却″と自走組織のつくり方について対談

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）の代表・石綿文太が、2026年3月17日（火）に福岡で開催されるオフラインイベント 「REALVALUE×知足 3/17 (火) 福岡イベント」 に登壇いたします。

本イベントは、170社以上の企業経営者が参画する経営者向けコミュニティ「REAL VALUE CLUB」主催のもと、経営者・事業責任者を対象に、「社長依存」から脱却し自走する組織をつくるための戦略と実践知を共有するものです。第1部のセミナーでは 「時代を勝ち抜く組織戦略 ～社長依存を抜け出す自走組織の作り方～」 をテーマに、3名の経営者が登壇。第2部では登壇者やゲストとの懇親会が行われます。

なぜ今、「自走組織」が求められているのか

多くの中小企業では、意思決定や業務推進が経営者個人に依存しており、組織の成長にボトルネックが生じています。AIやテクノロジーの進化により業務の自動化が進む一方で、「人がどう動くか」「組織がどう回るか」という本質的な課題は、ツールだけでは解決できません。

本セミナーでは、異なる業界・アプローチで組織づくりに取り組む経営者3名が、それぞれの実体験をもとに、社長依存を脱却し自走する組織をつくるための戦略を語ります。

こんな方におすすめ

・「自分がいないと会社が回らない」と感じている経営者

・組織の仕組み化・自走化に取り組みたいが、何から始めればよいかわからない方

・AI活用や業務改革を進めたいが、組織体制がボトルネックになっている方

・同じ課題を持つ経営者同士で情報交換したい方

・福岡エリアで経営者ネットワークを広げたい方

本イベントで得られること

・社長依存型組織から自走型組織への転換に必要な考え方と具体策

・AI活用×組織設計の最新事例と実践ノウハウ

・異業種の経営者による、リアルな組織改革の成功・失敗談

・登壇者・ゲストとの直接交流を通じたネットワーキング機会

開催概要

イベント名：REALVALUE×知足 3/17 (火) 福岡イベント

日程：2026年3月17日（火）

時間：19:00～21:00

会場：esports Challenger's Park（福岡市）

参加費：

REALVALUECLUB会員様・知足受講生様 5000円(税込)

一般ご参加 1万円(税込)

主催：REAL VALUE CLUB

プログラム：

第1部（19:00～20:00）

セミナー「時代を勝ち抜く組織戦略 ～社長依存を抜け出す自走組織の作り方～」

第2部（20:00～21:00）

懇親会

登壇者

石綿 文太（株式会社AX 代表取締役CEO）

18歳で起業し、10年間の広告代理業を経てAIエージェント開発へ。自社の業務をAI化し「26名→1名」で運用する仕組みを確立。現在は40社以上の企業でAI顧問を務め、AI研修・自動化伴走を提供。Google認定 Generative AI Leaderを保持。

柴田 雄平（株式会社koujitsu）

小塚 祥吾（REAL VALUEマフィア）

懇親会ゲスト

西崎 康平（トゥモローゲート株式会社）

お申し込みはこちら

お申し込みページ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej8MSFoMbeLNvi2yERD0p0en1qmn1WueIHoP8BOQdZDCYFQg/viewform

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

株式会社AXとは？

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを"使う"だけでなく、"AIと働く組織づくり"を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

公式メディア：https://media.a-x.inc/

事業内容：

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960