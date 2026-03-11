スポーツを止めるな×日本オリンピック委員会 災害支援活動スポーツネットワーク 能登支援を実施

一般社団法人スポーツを止めるな

一般社団法人スポーツを止めるな（所在地：東京都新宿区、代表理事：伊藤華英、以下当社団）は、災害復興への想いを持ったアスリートやスポーツ団体、チームと被災地をつなぐ中間支援「災害支援スポーツネットワーク 能登支援」の活動を行っています。この活動は、被災地の課題に対してスポーツ界のアセットを活かし、一過性ではない中長期的な支援を行い、活動で得た知見を次の災害への「学び」として社会に還元することを目的としています。

この度、石川県および公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)との包括連携協定に基づき、珠洲市・羽咋市で支援プログラムを実施します。JOCとは、昨年もアスリートと輪島市や穴水町にも共に訪問。地元の学生や住民と対話を重ねた経験を踏まえた3回目の活動となります。

実施概要

主催：一般社団法人スポーツを止めるな、公益財団法人日本オリンピック委員会

協力：特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン、一般社団法人NOTOTO.

スケジュール：

・3月14日（土）11:40～13:00

内容：荷物運びだしなどの活動、地元の方とのディスカッション

場所：珠洲市上戸町

参加アスリート：TEAM JAPANアスリート、角田夏実さん

・3月14日（土）16:00～17:00

内容：柔道教室

場所：羽咋市柔道館

参加アスリート：角田夏実さん

・3月15日（日）10:30～12:00

内容：地元学生とのスポーツ交流、地元の方とのディスカッション

場所：すずっこひろば（珠洲市）

参加アスリート：TEAM JAPANアスリート

参加アスリートについて

JOCオリンピック強化指定選手、オリンピックネクスト強化指定選手、JOCエリートアカデミー生を対象としたJOCアスリートアカデミーに参加する選手のうち、自主的に参加意向を示したアスリートの中からJOCが選考

参考／第1・2回の概要

第1回

日程：2025年3月29日（土）

地域：輪島市門前町

内容：門前東小学校でのスポーツ交流、ディスカッション・輪島市門前町でのビーチクリーン

アスリート：勝木隼人選手（陸上競技）、宮脇花綸選手（フェンシング）、HIRO10選手（ブレイキン）等10名が参加

第2回

日程：2025年９月28日（土）～29日（日）

地域：穴水町、輪島市門前

内容：町立穴水中学校でのスポーツ交流、ディスカッション・輪島市門前町でのビーチクリーン

アスリート：岡澤セオン選手（ボクシング）等8名が参加

スポーツを止めるなが考える「スポーツによる支援活動」概要

災害支援スポーツネットワークは、「被災地支援アクション」と「現地発信」で支援を展開し、地域とアスリートがつながる循環を生み出します。

●スポーツによる支援活動の2つの柱

１．被災地支援アクション

・有志アスリートによる現地支援活動

・スポーツ大会を誘致

・高齢者のフレイル対策支援活動

２．被災地の現地発信

・定期的なメディア情報発信

・スポーツ界内における支援モデルの共有

●これからのアクション

・アスリートの能登派遣を通して、現地ユースの運動機会の向上と、指導者のサポート

・高齢者フレイル対策スポーツコンテンツの開発と普及

・スポーツ大会を起点としたボランティア人材の確保

