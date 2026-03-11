dinosが7年連続認定「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、経済産業省が健康寿命社会の実現に向けた取り組みの一つとして推進する「健康経営」において、日本健康会議が選定する認定制度「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に7年連続で認定されたことをお知らせいたします。

当社では、2019年に「健康経営宣言」を行い、さまざまな取り組みを通じて、従業員とその家族の健康維持・増進を支援してきました。また、従業員のウェルビーイング（身体面、精神面、経済面、ワークライフバランス面において満たされた状態）の向上にも力を入れています。



■dinos「健康経営宣言」https://dinos-corp.co.jp/sustainability/susvision/health/management/

当社が常にお客さまをワクワクさせる存在であるためには、まず従業員一人ひとりが心身ともに健やかで、ウェルビーイングであることが必要だと考えています。

従業員が働きがいと成長を感じ、生き生きとパフォーマンスを発揮することができる環境づくりを目指し、「健康経営」の取り組みを推進します。

■dinosの健康経営の各種取り組み

1. ヘルスリテラシーの向上

2. がん・生活習慣病対策

3. メンタルヘルス対策

4. 誰もが働きやすい環境づくり

5. 女性の健康対策

この他、誰もが働きやすい環境づくりへの外部評価として、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進の取り組み状況などが優良な企業に対し、厚生労働大臣より与えられる「えるぼし」の3段階目★★★、また、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の子育てをサポートする企業として特例認定「プラチナくるみん」を取得し、当社の女性社員が自立したキャリアを描き、生き生きと活躍できる環境づくりも推進しています。

■健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

出典：経済産業省ホームページ「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

dinosは、今後も従業員が最大限の能力を発揮できるために、誇りを持ち、健康で生き生きと働ける職場環境の整備に取り組み、健康経営を前進させてまいります。

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。