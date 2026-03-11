人気アニメ『這いよれ！ニャル子さんF』より、混沌を呼ぶ「ニャル子」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「MAGI ARTS」より、『這いよれ！ニャル子さんF ニャル子 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●這いよれ！ニャル子さんF ニャル子 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197850&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■這いよれ！ニャル子さんF ニャル子 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：19,800円(税込)

□発売日：2027年1月予定

□ブランド：MAGI ARTS

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約260mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

人気アニメより、『這いよれ！ニャル子さんF』から、混沌を呼ぶ「ニャル子」が1/6スケールで登場！

疾走するように片腕を突き上げたダイナミックなポーズと、さらさらと流れる髪の造形美が見どころ。

あの頃の思い出そのままに、疾走感あふれるポージングで、あなたの元に這いよる混沌！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)逢空万太・SBクリエイティブ／名状しがたい製作委員会のようなものF

