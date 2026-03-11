スーツ感覚で手軽に着られる　袴ブランド『久善（ひさよし）』 の新CM「出勤編」が完成！3月5日より放映スタートしました

株式会社たちばな

株式会社たちばな（本社：長野県長野市、代表取締役社長：松本亮治）が展開する、袴ブランド 「久善（ひさよし）」 の新CM「出勤編」が完成。2026年3月5日より放映スタートしました。

久善は「スーツ感覚で着られる袴」を提案する、新しい袴ブランドです。

詳細を見る :https://hisayoshi-hakama.com

久善 CM「出勤編」公開ビジネスマンにふさわしい、新しい和装スタイル

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kiwgdX7d31E ]

3月5日より公開された久善のCM「出勤編」は、袴姿で仕事に向かう男性を描き、ビジネスマンにこそふさわしい新たな和装スタイルを「出勤」という日常のシーンを通して表現しています。

久善（ひさよし）とは

着脱がワンタッチでできるので、忙しない日々や現代のライフスタイルにも馴染み、ビジネスシーンや日常はもちろん、略礼装としても使用できます。

式典やパーティー、レセプションなど人前に立つ機会の多い方、海外の方と会う場面が多い方、日本文化に関わる方など、さまざまなシーンで着用していただける袴です。

～名前に込められた想い～

「久善」の“久”には“久遠”、“善”には“至善”という意味が込められており、伝統ある文化を受け継ぎながら、より善い品を生み出していく想いが込められています。

袴スタイルで印象に残す、久善が提案する着用シーン

和装の洗練されたシルエットが、凛と人目を惹きつけ、袴姿が見る人の印象に残ります。

まさに、名刺代わりとなるスタイルなのです。

＼久善袴はこんな方におすすめ／

- 式典やパーティー、レセプションなど、人が集まる場に出席する機会が多い方- 国際交流や会食の場で、日本らしさを自然に伝えたい方- 茶道・華道・武道など、伝統文化に親しみながらも現代的な装いを求める方

久善の魅力

・着付け不要・一人で着られる構造

特許取得のワンタッチ構造により、

驚くほどスムーズに着脱できます。

普段スーツを着るのと同じような感覚で、短時間で着用できます。

・スーツ生地を採用

約250種類の生地の中から選ぶことができ、

高級感あるスーツ生地はビジネスシーンにも自然に馴染みます

・お手入れもスーツと同様

スーツと同様のクリーニング方法でお手入れ可能です。

・選べる3つのライン

既成・セミオーダー・フルオーダーの3ラインを展開し、ご予算やフィット感に合わせて選べます。

久善CM「アスリート編」もYouTubeで公開中[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=YWuF6cHH72E ]

久善 お取り扱い店舗

・たちばな 長野本店

・たちばな 塩尻ギャザ店

・あかしろき イオンモール松本店

・あかしろき 南町田グランベリーパーク店

・ぜろいち 武蔵小山店

■株式会社たちばなについて

戦後の1959年に現在の長野市鬼無里にて、地域の役に立つために松屋洋品店を創業。

きものの持つ素晴らしさに魅せられた、２代目経営者（現会長）の松本秀幸により、呉服の商いを本格的に始め、現在の株式会社たちばなを1979年１月に設立。

お客様の要望の変化、また時代の変化にあわせて新たなサービスや事業を開始し、フォトスタジオやより一人で簡単にキレイに着やすく着くずれしにくい着付け教室をはじめ初のインショップの店舗事業部を立ち上げた現社長の松本亮治が経営を継ぎ、現在は呉服店２１店舗とフォトスタジオ１７店舗を運営する。また現在はフォトスタジオや振袖ショップなどのコンサルや支援事業も行う。

長野県：呉服店１４店舗、フォトスタジオ９店舗

東京都：呉服店２店舗

愛知県：呉服店１店舗、フォトスタジオ１店舗

北海道：呉服店１店舗

山形県：フォトスタジオ２店舗

新潟県：呉服店４店舗、フォトスタジオ２店舗

富山県：フォトスタジオ２店舗

大阪府にフランチャイズのフォトスタジオ１店舗の計３９店舗を運営。

【会社概要】

会社名：株式会社たちばな

所在地：長野県長野市鶴賀緑町2214

代表者：松本亮治

設立：1979年1月 （創業：1954年）

URL：https://www.tachibana-group.co.jp

事業内容：呉服小売店・フォトスタジオ・障がい者グループホーム・フォトスタジオコンサル・フォトスタジオLabo事業