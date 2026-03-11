「健康経営優良法人（大規模法人部門）ホワイト500」に初めて認定されました！

成田国際空港株式会社

成田国際空港株式会社は、経済産業省と日本健康会議が進める健康経営優良法人認定制度※において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）ホワイト500」に認定されました。

当社は2023年度から3年連続で「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に認定されており、健康経営優良法人のうち上位500法人に冠される「ホワイト500」に今回初めて認定されました。

当社では、成田空港の持続的な成長・発展に向け、従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきとやりがいを感じながら働き続けることのできる職場環境づくりを目指し、従業員・会社・健康保険組合が一体となり、身体の健康・心の健康・ワークライフバランスの推進の３つをテーマに健康づくりに取り組んでいます。

具体的には、従業員が安心して健康維持に取り組める環境づくりとして、健康診断およびストレスチェックの結果を踏まえて、健康に関するセミナーや健康チャレンジキャンペーンなどの各種取組を実施し、従業員の健康意識の向上や会社の健康経営の重要性の理解浸透を図ってきました。

特に今年度は、ヘルスリテラシー向上に資する健康セミナー(メンタルヘルスケア、栄養、女性疾患他)の拡充や生産性低下防止のための禁煙支援、花粉症対策などに取り組んでまいりました。

今後も成田空港の持続的な成長・発展に向け、従業員の健康の保持・増進に寄与する施策を継続して実施し、健康経営の推進に努めてまいります。

【参考：健康経営に関する取り組みについて】

URL : https://www.narita-airport.jp/ja/company/naa/management-plan/health-management/

※「健康経営優良法人認定制度」とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的として、経済産業省と日本健康会議が進める顕彰制度です。