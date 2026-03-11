【TAC宅建士講座】毎週水曜日のライブ配信講義で短期合格を目指す「速修本科生｜水曜クラス（オンラインライブ通信講座）」が開講！

TAC株式会社

▼速修本科生｜水曜クラス（オンラインライブ通信講座）▼

概要

TAC宅建士講座のカリキュラムの中でも5月～6月に学習を開始する方に向けた”短期合格”コースの「速修本科生」がライブ講義で全国どこにいてもリアルタイムで受けられるようになりました！講義は毎週水曜日。担任は不動産系国家資格４冠（宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士）の佐藤信仁講師が務めます。

さらに今ならインターネットからのお申込で誰でも10,000円OFF！この機会にぜひご検討ください。

担任講師

TAC宅建士講座で新宿校（土曜クラス）・オンラインライブ通信講座を担当

佐藤 信仁（さとう のぶひと）講師

約20年の講師歴を誇るベテラン講師。不動産の4冠資格ともいわれる宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の資格を保有しており講義の分かりやすさに定評がある。これまでに多くの企業や大学で講義を担当。難しい法律用語も易しい言葉に置き換え、「イメージ」を重視する講義を展開する。笑顔にも定評がある大人気講師。

自宅にいるのに“まるで教室”？！オンラインライブ通信講座とは？

オンラインライブ通信講座とは、決められた日時に受講生と講師がオンライン上のプラットフォームに集合し、リアルタイムで授業が配信される授業形態です。ここで展開される授業はすべて、オンラインライブ通信講座専用なので、その場で講師に質問することやリアクションボタンで理解度を共有することも可能です。

「教室に通わなくてよいので受講の場所を選ばない！」「事前に組み込まれたスケジュールで授業が行われるので、自分でスケジュール管理をする必要がない！」通信と通学の良いとこどりの新形態「オンラインライブ通信講座」を、この機会にぜひお試しください！

▼「オンラインライブ」をもっと詳しくチェックする

TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。

そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。



▼「TACの合格実績」はこちらから

