ペット医療の地域差と通院負担を軽減 全国の獣医師を選んで予約できる「おうちで獣医さん」3月17日オープン

2026年3月17日（火）より正式オープン

株式会社DCイノベーション（本社：岡山県岡山市北区十日市西町4-37、代表者：黒田展弘）は、ペットのオンライン診察＆薬局サービス「おうちで獣医さん」を、2026年3月17日（火）に正式オープンいたします。これに先立ち、2026年3月11日（水）より診察予約の受付を開始いたしました。

おうちで獣医さんのUIおうちで獣医さん

全国の獣医師が登録し、それぞれの専門性や診療方針をもとに、飼い主が自由に診察予約できるオンライン診察サービスです。獣医師ごとの診察枠に応じて、24時間365日診察が可能であり、診察時間は1回15分間を目安としています。診察料金は獣医師ごとに異なりますが、1,500円（税込み1,650円）から利用できます。

本サービスの最大の特長は、単にPCやスマートフォンからオンラインで相談できるだけではなく、全国の登録獣医師の中から、専門性に応じて相談先を選べることにあります。たとえば、シニア期のケアに詳しい獣医師、猫の診療に力を入れている獣医師、エキゾチックアニマルを得意とする獣医師、漢方を取り入れた診療を行う獣医師、行動診療に対応する獣医師など、幅広い専門分野の獣医師に相談できる体制を整えています。飼い主は、自身のペットの状態や悩みに応じて、より相性の良い獣医師を選択しやすくなります。

近年、ペットは家族の一員として認識される一方で、飼育者が抱える医療面の悩みはますます多様化しています。たとえば、通院そのものが大きな負担になる高齢の飼い主、仕事や育児、介護などで時間の制約が大きい方、近隣に相談したい専門分野の獣医師がいない地方在住の方、通院によって強いストレスを受けやすい猫の飼い主、あるいは継続的な投薬のためだけに長時間をかけて動物病院へ通っている方など、従来の通院モデルでは解決しにくい課題が数多く存在しています。

「おうちで獣医さん」は、こうした課題に対して、自宅にいながら必要な獣医療につながれる選択肢”を提供することを目指して開発されました。オンラインで事前に相談できることで、受診の必要性や緊急度を見極めやすくなり、飼い主の不安軽減にもつながります。また、通院が難しいケースにおいても、専門性を持つ獣医師の知見にアクセスしやすくなることで、地域差や移動負担の課題の緩和が期待されます。

さらに、本サービスでは、診察内容に応じて獣医師による処方にも対応しており、必要な薬を自宅まで届けることが可能です。特に、継続的な内服管理が必要なケースや、薬の受け取りのためだけに通院しているケースでは、飼い主・ペット双方の負担軽減に寄与します。移動のストレス、待ち時間、通院準備の手間を軽減しながら、必要な医療アクセスを維持できることは、今後のペット医療の利便性向上において大きな意義があると考えています。

また、「おうちで獣医さん」は、飼い主だけでなく、獣医師側にとっても新しい働き方の選択肢を提供します。近年、獣医療業界では、人材不足や勤務形態の多様化、キャリア継続の課題などが指摘されています。出産・育児・介護・海外滞在・地方在住など、さまざまな事情により、フルタイムの対面診療に従事することが難しい獣医師も少なくありません。

本サービスでは、「どこからでも、自分の時間を活かして、ペットと飼い主の役に立ちたい」という獣医師の思いを形にできる環境づくりを進めています。登録獣医師の募集開始から約3週間で20名を超える獣医師が参加しており、国内のみならず、ドイツやオーストラリアなど海外で活躍する日本人獣医師の参加も進んでいます。多様な知見や経験を持つ獣医師がオンラインでつながることで、これまで物理的な制約により出会えなかった専門性と飼い主を結びつける、新たな診療機会の創出を目指します。

「おうちで獣医さん」が目指すのは、既存の動物病院を置き換えることではなく、対面診療とオンライン診療のそれぞれの強みを活かしながら、飼い主にとってより柔軟で現実的な受診環境をつくることです。すべてをオンラインで完結させるのではなく、まず相談したい、専門的な意見を聞きたい、継続投薬の負担を減らしたい、といったニーズに対して、適切な選択肢を提供していきます。

たとえば、

- 動物病院へ行くべきか迷う段階で相談したい- 猫が通院を極端に嫌がるため、なるべく移動回数を減らしたい- 地方在住だが、特定分野に詳しい獣医師の意見を聞きたい- 高齢で通院自体が大きな負担になっている- 継続処方のたびに長時間かけて通院している

といった悩みに対して、「おうちで獣医さん」は実用的な解決策を提供します。

正式オープンに先立ち、本日より診察予約受付を開始したことで、飼い主はサービス開始日に向けて、自分の悩みに合った獣医師を選び、予約を行うことが可能となりました。今後は、さらに多様な専門性を持つ獣医師の参画を進めるとともに、ペットと飼い主が安心して医療につながれる環境の整備を続けてまいります。

株式会社DCイノベーションは、「おうちで獣医さん」を通じて、時間や距離、地域、ライフスタイルの制約によって必要な相談や診療へのアクセスが妨げられない社会の実現を目指します。ペット医療の新たなインフラの一つとして、飼い主の不安軽減、ペットのQOL向上、そして獣医師の新しい活躍の場の創出に貢献してまいります。

●登録獣医師も随時募集中です●

URL：https://ouchide.jp/doctor/vets-recruit.html

