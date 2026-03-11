【Letra】POP UP SHOP 関東エリアにて3箇所オープン！春夏シーズン目前！どこよりも早く、新作のメルカドバッグが並びます。

株式会社ソラオブトウキョウ

株式会社ソラオブトウキョウ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大平芳郎）が運営する世界の手工芸品のブランド Letraが、関東エリアにてポップアップショップを３箇所オープンいたします。

Letraについて

2014年にデビューしたメルカドバッグを主要商材と世界の雑貨を扱うブランド。

MERCADO BAG ROMBO Black（M）

弊社バイヤーが、2000年代後半にエネルギッシュな人々やカラフルな街並みに魅了され、年に数回メキシコへ訪れていました。そこで、メルカドバッグと出会います。軽くて丈夫なメルカドバッグに可能性を感じ、国内に輸入、販売をスタートしました。

2014年から現在に至るまで、メルカドバッグの認知を少しずつ日本国内で拡大してきました。（仕入れ数比較実績 / 2015年：1,200個、2024年：35,000個）

色鮮やかなバッグの背景には、メキシコの伝統技術の継承や受刑者の社会復帰を支援する職業訓練への貢献、そしてメルカドバッグ職人への雇用の創出があります。

美しいバッグを販売するだけでなく、その背景にある作りての人生や社会的な意義を弊社のSocial Goodとして掲げています。

春のスタイリングが楽しくなるラインナップをご用意しました。

気軽に羽織れるアウターとして春も大活躍のデニムジャケット。デニム素材はメルカドバッグとの相性が抜群です。ピンクやオレンジ、グリーン等のビビットな色など、普段身に着けない色のバッグもデニムと合わせるとコーディネートに馴染んでくてます。

TILE Navy/Light Green（M）HALF CHECK Red/Light Blue（XS）

トレンチコートにブラックやホワイト等ベーシックな色合いのバッグを合わせると、抜け感のある大人のカジュアルコーデを楽しめます。

HALF CHECK White/Navy（XS）TABLERO Cream/Red/Copper（M）

Letra 東急百貨店 吉祥寺店

開催期間：3月5日（木）～ 6月30日（火）（予定）

場所：東急百貨店 吉祥寺店 1階

住所：〒180-8519 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1

営業時間：10:00～20:00

東急百貨店 吉祥寺店HP：https://www.tokyu-dept.co.jp/

浦和PARCO

開催期間：3月12日（木）～ 3月23日（月）

場所：浦和パルコ 1階

住所：〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1

営業時間：10:00～21:00

浦和パルコ：https://urawa.parco.jp/

西武所沢S.C.

開催期間：3月24日（火）～ 3月30日（月）

場所：西武所沢S.C. 2階

住所：〒359-1198 埼玉県所沢市日吉町12-1

営業時間：10:00～20:00

西武所沢S.C. ：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa

春のコーディネートの幅が広がるアイテムが多数入荷！MERCADO BAG ASSORT（アソート：数量限定、1点もの）

2026年SSシーズンのテーマは「TIMELESS」。

時を経ても変わらず愛されるものづくりがこれからも続いていくように、そして持続可能な生産の仕組みづくりに取り組んでいます。

メルカドバッグの1点ものや数量限定のアイテムもご用意しておりますので、是非店頭でご覧ください。

Letra Official WEB SHOP：https://www.letratokyo.jp/

POP UP SHOP スケジュール：https://www.letratokyo.jp/events/

Letra LOOK BOOK：https://www.letratokyo.jp/collection2026/

【会社概要】

社名：株式会社ソラオブトウキョウ

事業内容：レディースアパレル、服飾雑貨

運営ブランド：Letra、flower

設立年月日：1998年8月

代表取締役：大平芳郎