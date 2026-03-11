国際女性デーに合わせ女性のフィットネス参加を応援　ボクシングフィットネス「UBX」が「IWD Special Week」を開催

株式会社ＵＢＸ ＪＡＰＡＮ

オーストラリア発のボクシングフィットネス「UBX」(ユーボックス) は、3月8日の国際女性デー（International Women’s Day）に合わせ、女性のフィットネス参加を応援する特別イベント「IWD Special Week」を開催しています。期間中は日本国内のUBXジム全9店舗にて、女性のトレーニング体験をより気軽に楽しんでいただける企画を実施しています。

国際女性デーに合わせた特別企画

UBX International Women’s Day Special Week

国際女性デーは、女性の社会的・経済的・文化的な功績を称えるとともに、ジェンダー平等について考える日として世界各国で広く知られています。

UBXでは、この国際女性デーをきっかけに、より多くの女性がフィットネスに触れる機会をつくりたいという想いから、今回の「IWD Special Week」を企画しました。

ボクシングフィットネスは、ストレス発散やダイエットとしても人気が高く、近年女性を中心にますます支持が広がっており、UBXでは初心者でも安心して参加できるトレーニング環境を提供しています。

IWD Special Weekの企画内容

国際女性デーのシンボルフラワーミモザを使用したUBX店舗の装飾

期間中、UBXは国際女性デーのシンボルフラワーであるミモザを使用した装飾を行い、特別なフォトスポットを設置しています。

また、イベント期間中には女性向けの体験機会を広げる取り組みとして、UBXのワークアウトを無料で気軽に体験できる「VISITOR TICKET」を配布しています。

メンバーの方がご友人やご家族へチケットをお渡しすることで、より多くの女性にUBXのトレーニングを体験していただくことを目指しています。

UBXのワークアウトの様子（ミット打ちトレーニング）UBXのワークアウトについて

UBXは、ボクシングと全身トレーニングを組み合わせた最大45分間のサーキット型ワークアウトを提供するフィットネスブランドです。

予約不要で好きなタイミングで効率よくワークアウトできる点が特徴で、運動初心者からプロアスリートまで自分のペースで参加することができます。

現在、UBXは世界各国に展開しており、日本では9店舗を展開しています。

イベント概要

イベント名 : UBX IWD Special Week

開催期間 : 2026年3月8日～3月15日

実施店舗 : UBX Japan 全9店舗

[イベント内容]

店舗内ミモザ装飾・フォトスポット設置

女性向けビジターチケット (無料利用券)の配布

その他 IWD を記念した特別企画の実施

体験予約ページ

https://promo.ubxtraining.co.jp/ubx-international-womans-day-2026

VISITOR TICKET FOR WOMEN

UBXについて

UBXは、4度のボクシング世界チャンピオンに輝いたダニー・グリーンと、フィットネスやITの起業家であるティム・ウエストによりオーストラリアで創立された最新のフィットネスブランド。ボクシングと全身トレーニングを軸としたワークアウトを提供し、理想の身体へ近づくサポートをしています。世界で100店舗以上（2025年4月時点）のブティック型ジムを展開し、日本へは2023年8月に初上陸を果たしました。

会社概要

社 名：株式会社UBX JAPAN

代表者：代表取締役CEO 平本直樹

所在地：東京都港区芝浦1-3-11 ニュー芝浦ビル1F

URL ： https://promo.ubxtraining.co.jp

UBXでは今後も、フィットネスを通じて多様な人々が自分らしく

身体を動かせるコミュニティづくりを目指していきます。