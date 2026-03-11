アリババクラウド、日本の需要拡大に対応するためデータセンター新設とAIサービスを発表

アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社

アリババグループのデータ・インテリジェンスの中枢であるアリババクラウドは本日、日本国内で拡大するクラウドおよびAIサービスへの需要に対応するため、日本で4拠点目となるデータセンターを開設したことを発表しました。

東京に新設されたデータセンターは、ストレージ、コンテナ、ネットワーク、高性能コンピューティング、セキュリティ、データベースから開発者向けサービスまで、包括的なクラウドコンピューティング製品を提供します。日本の厳格なセキュリティ基準およびコンプライアンス規制にも準拠しています。4拠点目のデータセンターの稼働により、アリババクラウドは日本のお客様に対し、高い可用性、卓越したレジリエンス、そして強固なディザスタリカバリー機能を提供していきます。

今回の新設により、アリババクラウドのグローバルインフラは世界29リージョン、94のアベイラビリティゾーンに拡大されました。アリババクラウドは、世界中の顧客のデジタルイノベーションを支援するため、安全性、拡張性、堅牢性、そして持続可能性を兼ね備えたクラウド基盤を提供しています。

日本国内で高まるAIサービス需要に対応するため、アリババクラウドは今年後半にAI開発プラットフォーム「Model Studio」の日本展開を予定しています。同プラットフォームでは、オープンソースおよび商用のQwen（クウェン）モデルに対応した推論サービスを提供するほか、バッチデータ処理、ファインチューニング、デプロイメントなどの機能を順次提供していく予定です。これにより、日本の開発者や企業は、より低コストかつ効率的にカスタムAIモデルやアプリケーションを開発できるようになります。

アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社のジェネラル マネージャーである栗田 岳史は、次のように述べています。

「日本におけるクラウドおよびAIインフラとサービスの拡充は、日本のお客様のAIトランスフォーメーションを支援するという当社の継続的なコミットメントを示すものです。強固な国内インフラ、多様なモデル開発サービス、競争力のあるAIモデル、そして国内パートナーとの共同開発ソリューションといった当社のフルスタックAI能力を活用し、デジタル時代におけるお客様の成功に貢献し続けることに尽力してまいります」

2016年に東京で最初のデータセンターを設立して以来、アリババクラウドは、ゲーミング、エンターテイメント、小売、ITなどの分野で日本のお客様を支援してきました。その後、クラウドを活用したAI高度化への需要の高まりに対応するため、一連の最先端のクラウドおよびAIサービスを日本市場に導入しています。

過去1年間、アリババクラウドは日本の顧客から信頼されるクラウドサービスプロバイダーおよびパートナーとして選ばれてきました。東京を拠点とするAIスタートアップのFLUXは、アリババクラウドと提携し、Qwenを基盤とした320億パラメータの日本語言語モデルを開発しました。このモデルは、金融業界特有の問い合わせに対し、より信頼性が高く文脈を理解した回答を提供します。また、デジタルマンガの開発・制作スタジオであるand factory株式会社は、アリババクラウドと連携し、マンガ制作における効率性と創造性を高めるAIツールを共同開発しました。さらに、ITサービスコンサルティング企業のAI Stormもアリババクラウドとの提携を発表し、制作スタジオやクリエイティブエージェンシー、教育機関などの日本全国の組織向けに、AI画像生成ツールやエンタープライズ向けAIエージェントを提供しています。